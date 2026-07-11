A Napoli rinasce un’altra spiaggia libera: bagni, ombrelloni e sedie gratis per i bagnanti

Anche la spiaggia di Largo Sermoneta, a Napoli, sarà attrezzata con ombrelloni, sedie e altri servizi fruibili gratuitamente dalla cittadinanza. Sono già stati portati a termine gli interventi di recupero per restituire alla città una rinnovata oasi di relax per l’estate.

Napoli, spiaggia di Largo Sermoneta attrezzata e gratis per tutti

Nelle scorse settimane sono stati ultimati gli interventi di recupero del paramento murario dell’emiciclo di largo Sermoneta e delle due scalinate in pietra, secondo le indicazioni fornite dalla Soprintendenza. Si è provveduto inoltre, all’installazione dei servizi igienici chimici, all’allestimento delle docce e delle passerelle, nonché al livellamento dell’arenile. La spiaggia è stata inoltre dotata di cestini per la raccolta differenziata (due mini-isole ecologiche).

Oggi viene ultimata e aperta alla fruizione pubblica la nuova rampa metallica installata per il superamento delle barriere architettoniche. Si tratta di una rampa della lunghezza di circa 20 metri che consente di superare, con una pendenza inferiore all’8%, il dislivello esistente tra l’emiciclo di largo Sermoneta e la spiaggia sottostante.

Dalla prossima settimana, si procederà, con l’Assessorato alle Politiche sociali e il Servizio Politiche di inclusione e di integrazione sociale, all’allestimento quotidiano della spiaggia con ombrelloni, sdraio e sedie JOB liberamente fruibili dalla cittadinanza.

“Continua il lavoro del Servizio Tutela mare per rendere sempre più accessibili gli arenili pubblici urbani – ha dichiarato l’Assessore alle Infrastrutture, Mobilità e Protezione Civile con delega al Mare, Edoardo Cosenza – anche tenendo conto dei vincoli architettonici e paesaggistici della costa cittadina, delle condizioni di fruizione, della domanda di accesso al mare per tutti”.