Come è morto Peppino di Capri: la malattia e gli ultimi momenti di vita nella villa caprese

Si è spento all’età di 86 anni Peppino di Capri, il celebre cantante, pianista e attore napoletano, morto questa mattina a seguito di una lunga malattia, nella sua villa caprese.

Peppino di Capri: la malattia e gli ultimi momenti di vita

Protagonista della canzone italiana del Novecento, punto di riferimento per la musica nazionale, simbolo di talento ed estrema eleganza, Peppino di Capri è deceduto nella sua amata isola, Capri, circondato dai suoi affetti più cari.

L’artista stava combattendo contro una malattia già da qualche tempo e per questo motivo si era ritirato dalle scene. L’ultima apparizione pubblica risale all’estate scorsa, durante una serata a lui dedicata all’interno della Certosa di San Giacomo.

Gli ultimi momenti della sua vita il cantante li ha trascorsi a Villa Castiglione, la sua amata residenza di Capri, dove si era ritirato insieme alla sua famiglia, e in particolare i suoi figli. Proprio dalla villa avrebbe scattato l’ultima foto, diffusa sui social lo scorso 24 giugno, che già aveva messo in allerta i fan più affezionati sulle condizioni di salute di Peppino.

Poco prima c’era stato l’ultimo incontro con Renato Zero che aveva raggiunto il suo collega e amico di una vita per un affettuoso saluto. I funerali si terranno domani, 12 luglio, nell’ex cattedrale di Santo Stefano, nella piazzetta di Capri. Il prossimo 27 luglio avrebbe compiuto 87 anni.