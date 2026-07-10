È morto Micheal Aspinall: il maestro di musica britannico dal cuore napoletano

Dolore a Napoli per la scomparsa di Michael Aspinall, il musicologo e cantante britannico innamorato della città partenopea.

Morto Micheal Aspinall: il maestro britannico pazzo di Napoli

Nato a Stockport, un borgo di Manchester, nel 1939, Aspinall si è spento all’età di 89 anni. Era un attore, giornalista, scrittore e divulgatore della tradizione musicale partenopea nel mondo, oltre che cantante noto per le sue parodie e il celebre falsetto.

Nel 1966 si era trasferito in Italia dedicandosi allo studio di grandi interpreti del calibro di Enrico Caruso, Adelina Patti, Nellie Melba e Francesco Tamagnom. Per il suo forte legame con la città partenopea, soltanto tre mesi fa era stato accolto dal sindaco Gaetano Manfredi per ricevere la Medaglia della Città di Napoli.

“Esprimo il più profondo cordoglio, a nome mio e di tutta la città di Napoli, per la scomparsa del Maestro Michael Aspinall. Solo pochi mesi fa, nella Sala Giunta di Palazzo San Giacomo, ho avuto l’onore e il privilegio di consegnargli la Medaglia della Città. In quell’occasione avevamo celebrato non solo la sua straordinaria carriera di musicologo, cantante e attore di fama mondiale, ma soprattutto il suo immenso atto d’amore verso la nostra terra, che aveva scelto come casa. Con la sua scomparsa perdiamo un artista unico, capace di unire il rigore filologico all’ironia e al talento, ma soprattutto perdiamo uno dei più autorevoli e appassionati custodi della tradizione musicale napoletana nel mondo. Oggi ci stringiamo attorno ai suoi cari, consapevoli che il legame tra il Maestro Aspinall e Napoli resterà indissolubile” – si legge nella nota del primo cittadino.