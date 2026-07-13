Esce in auto con la sorella gemella poi la tragedia: Rosa è morta a 21 anni

Tragedia in provincia di Caserta, tra Marcianise e San Marco Evangelista, dove a seguito di un tragico incidente ha perso la vita Rosa Rossetti, una giovane ragazza morta a soli 21 anni. Una vicenda che ha sconvolto l’intera comunità.

Incidente a Caserta: è morta Rosa, una ragazza di 21 anni

Stando a quanto reso noto da Il Mattino, la giovane viaggiava a bordo di un’auto in viale Carlo III, tra Marcianise e San Marco Evangelista. Alla guida del veicolo c’era la sorella gemella quando improvvisamente la vettura si sarebbe schiantata con violenza contro un ostacolo, per cause ancora in corso di accertamento.

Rosa sarebbe deceduta sul colpo: le lesioni riportate nello scontro si sarebbero rivelate fatali per la ragazza. La sorella, invece, nonostante l’impatto, per fortuna non sarebbe in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che non ha potuto fare altro che constatare il decesso della 21enne.

Sul luogo dell’incidente sono giunti anche i carabinieri della Compagnia di San Nicola la Strada per dare avvio agli accertamenti del caso per ricostruire la dinamica esatta della vicenda. La salma è stata trasferita presso il reparto di Medicina Legale all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, a disposizione dell’autorità giudiziaria.