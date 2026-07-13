Caldo eccezionale al Sud tra picchi di oltre 40 gradi, afa e super notti tropicali: da quando

Arriva la terza ondata di caldo record della stagione, con l’avanzata dell’anticiclone africano che avvolgerà l’Italia intera e in particolare il Sud nei prossimi giorni. Picchi record in Campania ma soprattutto sulle isole maggiori.

Arriva la terza ondata di caldo record al Sud: da quando

Stando alle previsioni meteo, un surplus di calore provocherà caldo intenso e afa per tutta la settimana. Dopo un lunedì 13 luglio caratterizzato da stabilità e temperature elevate anche la giornata di martedì 14 luglio trascorrerà all’insegna di un clima tipicamente estivo. Nel frattempo le temperature continueranno ad aumentare su tutto il Paese, con punte superiori anche ai 40 gradi nelle aree interne della Sardegna.

Mercoledì 15 luglio, mentre il Nord andrà incontro a qualche fenomeno temporalesco, al Sud farà sempre più caldo con i termometri che segneranno valori ulteriormente in aumento, prossimi ai 40 gradi su molte zone del Centro-Sud e oltre i 43-44 gradi in Sardegna, confermando condizioni di caldo eccezionale.

Tra giovedì 16 e venerdì 17 luglio l’ondata di calore raggiungerà il suo apice. Le condizioni più estreme interesseranno ancora una volta il Centro, il Sud e le due isole maggiori tra caldo quasi insopportabile e afa. Come spesso accade durante le più intense fasi di caldo, torna anche il fenomeno delle notti super tropicali, con valori che difficilmente scenderanno sotto i 25-27 gradi anche in orario serale.

Soltanto nel corso del weekend, in particolare da domenica 19 luglio, potrebbero intravedersi i primi segnali di un possibile cambiamento. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.