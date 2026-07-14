Cuochi e pasticcieri a servizio dell’UNITALSI: torna CuoreBuonoDiChef a Torre del Greco

Torna questa sera, martedì 14 luglio, CuoreBuonoDiChef, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate torrese.

CuoreBuonoDiChef, torna la charity dinner dell’estate all’UNITALSI

L’alta cucina campana e non solo si mobilita ancora una volta per la solidarietà con la quinta edizione di “Cuore Buono di Chef”, la charity dinner che riunisce decine di professionisti del mondo della ristorazione con un unico obiettivo: sostenere le attività dell’UNITALSI.

L’evento si svolgerà negli spazi dell’Istituto Comprensivo Don Milani, all’interno del tradizionale soggiorno estivo organizzato dalla sottosezione di Torre del Greco, rappresentando ormai un appuntamento fisso del calendario solidale cittadino.

Quando la cucina diventa un gesto d’amore

L’eccellenza gastronomica incontra la generosità ed è qui che nasce qualcosa che va oltre una semplice cena.

CuoreBuonoDiChef è infatti un progetto che negli anni è cresciuto fino a coinvolgere chef, pizzaioli, maestri pasticcieri, sommelier e numerosi professionisti del settore food, tutti pronti a mettere a disposizione il proprio talento per una causa benefica.

Una grande squadra che, ancora una volta, sceglie di dedicare tempo, passione e professionalità per sostenere concretamente i progetti dell’UNITALSI e le attività rivolte alle persone più fragili.

Un appuntamento ormai simbolo dell’estate torrese

Giunta alla quinta edizione, la manifestazione è diventata uno degli eventi simbolo del soggiorno estivo dell’UNITALSI di Torre del Greco.

Negli anni la charity dinner ha saputo coniugare l’eccellenza della ristorazione campana con il valore della solidarietà, trasformando una serata dedicata al gusto in un’importante occasione di raccolta fondi e sensibilizzazione.

Il motto scelto dagli organizzatori riassume perfettamente lo spirito dell’iniziativa: “Un gesto semplice può fare la differenza”.

Una serata per fare del bene

L’iniziativa gode del patrocinio morale del Comune di Torre del Greco e rappresenta uno dei momenti centrali del ricco calendario estivo dell’UNITALSI, che anche quest’anno sta regalando settimane di mare, spettacoli, musica e condivisione agli ospiti del soggiorno.

Quella di questa sera sarà un’occasione per vivere un’esperienza all’insegna della buona cucina, ma soprattutto per contribuire, con un gesto concreto, alle attività che l’associazione porta avanti quotidianamente a favore delle persone più bisognose.

Il contributo per la serata consiste in una donazione di 30 euro che sarà interamente devoluta a sostegno dell’UNITALSI. L’appuntamento è presso la sede del soggiorno estivo in viale Coscia, negli spazi dell’istituto Don Milani, a Torre del Greco.