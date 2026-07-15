L’arte di Napoli incanta Drake: il rapper di fama mondiale indossa gioielli partenopei

L’arte orafa napoletana conquista uno dei più grandi rapper e cantanti della scena musicale mondiale: Drake ha ricevuto due creazioni esclusive di Filippo Varlese, giovane orafo partenopeo, che ha diffuso sui social le foto dei gioielli realizzati per la star.

L’arte partenopea incanta il mondo: gioielli napoletani per Drake

Rapper, cantante, produttore discografico e attore canadese con cittadinanza statunitense, Drake è considerato tra gli artisti di maggior successo del secolo. Conosciuto in tutto il mondo, con i suoi brani iconici, ha scelto di rendere il suo stile ancor più inconfondibile indossando gioielli rigorosamente partenopei.

A realizzarli è stato Filippo Varlese, orafo e analista di diamanti certificato, che ha ideato per la star due pezzi custom: il girocollo Platinum Andromeda e l’anello Platinum Supernova. Nella scatola, recapitata al cantante, ha inciso la frase: “From Napoli con amore”.

“È stato un onore avere la possibilità di creare gioielli per il più grande artista di questa generazione, una leggenda vivente letteralmente. Platinum Andromeda e Platinum Supernova. Zaffiro giallo, smeraldi, diamanti e quarzo. From Napoli con Amore” – ha scritto nel post diffuso sui social.

Non è tardata la risposta di Drake che, in un audio, ha replicato: “Fratello, volevo solo ringraziarti per i bellissimi gioielli. Li indosserò con piacere. Grazie veramente tante”.