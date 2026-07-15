Chi era Alessandro, la vittima dell’incidente con Paolo Belli: aveva 41 anni e tifava Napoli

Alessandro Magnani è la vittima del tragico incidente avvenuto a Cognento, fra Carreggio e Campagnola, che ha coinvolto anche il celebre conduttore televisivo Paolo Belli.

Alessandro Magnani, la vittima dell’incidente con Paolo Belli

Lo schianto si sarebbe verificato nella mattinata di lunedì quando Magnani, 41 anni, sarebbe stato travolto in pieno dalla bici, guidata da Paolo Belli, mentre si dirigeva verso la sua auto. Stando a quanto emerso aveva appena concluso una commissione lavorativa ed era pronto a fare rientro.

Il 41enne, per l’impatto, sarebbe precipitato sull’asfalto. Giunti sul posto, i sanitari del 118 lo hanno trasportato d’urgenza presso l’ospedale Maggiore di Parma in gravissime condizioni. Nel pomeriggio di ieri ne è stato constatato il decesso.

Ferito lievemente anche Paoli Belli, soccorso all’ospedale di Guastalla. In stato di choc avrebbe chiesto continuamente notizie del 41enne. Pare che il conduttore, appassionato di ciclismo, procedesse a velocità ridotta. Saranno le indagini a fare chiarezza sulle cause del decesso.

Alessandro Magnani, residente in zona e conosciuto allenatore di volley, era un grande tifoso del Napoli. Sulla pagina del Club Napoli Reggio Emilia si legge: “Ci ha lasciati Alessandro Magnani, un tragico incidente ce l’ha portato via. Tifoso del Napoli e della Reggiana, allenatore di pallavolo, la sua passione. Il Club Napoli Reggio Emilia si stringe al dolore della famiglia e di tutti quelli che lo conoscevano. Riposa in pace Ale! È stato un onore conoscerti. club napoli reggio emilia”.