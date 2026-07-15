Festa del Carmine, perché si incendia il Campanile: la Madonna che protegge i napoletani

Ogni anno il 16 luglio a Napoli ricorrono i festeggiamenti per la Madonna Del Carmine (detta anche Madonna Bruna), una ricorrenza che ha origini molto antiche e che ancora oggi, ogni anno, dà inizio al cosiddetto incendio del Campanile.

Le origini della Madonna del Carmine e l’incendio del Campanile

La devozione alla Madonna Del Carmine nasce sul Monte Carmelo, in Palestina. Qui, dopo la morte di Gesù, una comunità di eremiti eresse il primo santuario. La scelta della data del 16 luglio pare trarre origine dall’apparizione del 1251 a San Simone Stock, avvenuta proprio quel giorno, al quale la Vergine donò lo “scapolare“, simbolo di salvezza.

Nel 1322, il culto si arricchì del “Privilegio Sabatino“, con cui la Madonna promise a Papa Giovanni XXII la liberazione dalle fiamme del Purgatorio ai devoti osservanti. Nel 1910, fu Papa Pio X – con un decreto della S. Congregazione del S. Ufficio del 16 dicembre 1910 – a concedere la sostituzione dello scapolare con una medaglia che da un lato rappresenta il Sacro Cuore e dall’altra la Vergine, preferibilmente del Carmine.

L’incendio al campanile: il rito storico

A Napoli ogni anno in onore alla Madonna Del Carmine, a Piazza Mercato, dove sorge una Chiesa dedicata alla Vergine (istituita nel 1217 dopo la regola da Papa Onorio III) si verifica il rito dell’incendio del campanile.



L’usanza, secondo le testimonianze, ha origini antiche: un tempo si dava fuoco a un fortino di legno in Piazza Mercato per rievocare la vittoria cristiana contro i Turchi nella battaglia della Goletta. Dopo la rivolta di Masaniello del 1647 il fortino fu gradualmente sostituito dal campanile: la tradizione vuole che, durante la processione, l’immagine della Madonna giunga al cospetto della torre infuocata, “spegnendo” il rogo pirotecnico al suo passaggio.

Questo gesto simbolico rappresenta la Vergine che soccorre e protegge costantemente i napoletani. Tuttavia, per alcuni anni la tradizione è stata interrotta a causa di lavori di restauro alla chiesa e alla Piazza, ma anche quest’anno i festeggiamenti e il famoso incendio sono stati confermati.