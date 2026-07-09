A Napoli torna la Festa del Carmine: concerto gratis in piazza e incendio del Campanile

Si rinnova anche quest’anno l’appuntamento in piazza del Carmine, a Napoli, per la Festa della Madonna del Carmine che si terrà il 15 luglio 2026 con il consueto concerto musicale e il suggestivo Incendio del Campanile. L’ingresso è libero e gratuito.

Festa del Carmine 2026 a Napoli: concerto e Incendio Campanile

La manifestazione rientra nel calendario Beato chi le vive, il calendario ufficiale della quarta edizione delle Feste Patronali promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, per la tutela e valorizzazione del patrimonio immateriale della città.

Fino al 17 ottobre, le Municipalità del territorio saranno coinvolte in un calendario di eventi nelle chiese, nelle piazze e in strada, tra concerti e spettacoli aperti a tutti. Tra gli appuntamenti clou del programma c’è proprio la Festa del Carmine, tra le celebrazioni religiose più sentite dai napoletani.

I festeggiamenti, in piazza del Carmine, prenderanno il via alle ore 21:00 di mercoledì 15 luglio con il concerto That’s Napoli Live Show diretto da Carlo Morelli, seguito dal tradizionale incendio del Campanile in Piazza del Carmine.

L’esterno della celebre Basilica sarà illuminato con uno spettacolare show di fuochi. Si tratta di un evento dalle origini antichissime che si svolge rivestendo di luminarie di fuoco l’intero campanile, con i suoi 75 metri di altezza, che imitano un vero e proprio incendio, spento poi con l’arrivo del quadro della Vergine del Carmine. Una tradizione che sta molto a cuore al popolo partenopeo che spera ogni anno che l’incendio sia di buon auspicio per l’intera città.