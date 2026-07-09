Turista derubato a Napoli, gli rubano il borsello e vanno a fare shopping: 1500 euro spesi

Un turista è stato derubato a Napoli, mentre si trovava sulla spiaggia di via Caracciolo, da due soggetti, di nazionalità marocchina, che avrebbero utilizzato la sua carta di credito per fare shopping.

Turista derubato a Napoli: fanno shopping con la sua carta

I due si sarebbero avvicinati al turista statunitense per sottrargli il borsello. Subito dopo si sarebbero diretti in centro per effettuare acquisti con la sua carta di credito. Grazie al tempestivo intervento della Polizia Locale, tuttavia, sono stati rintracciati e arrestati.

Tutto è partito dalla segnalazione del turista che, dopo aver subito il furto, si sarebbe avvicinato agli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale in piazza Trieste e Trento, denunciando l’accaduto e fornendo una sommaria descrizione dei due uomini che gli avevano sottratto il borsello.

Grazie a un dispositivo di geolocalizzazione nascosto nel portafogli e agli alert ricevuti per le transazioni effettuate con la carta di credito, il turista è riuscito inoltre a indicare agli agenti gli spostamenti dei presunti responsabili e i negozi presso i quali stavano effettuando acquisti.

Sulla base di queste informazioni, gli agenti hanno raggiunto uno degli esercizi commerciali interessati e visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, riuscendo a identificare con precisione le persone da ricercare. I due sono stati quindi intercettati e bloccati poco dopo in via Oberdan. Al momento dell’arresto avevano la merce acquistata utilizzando la carta di credito rubata: due smartphone di alta gamma, calzature griffate, alcolici e tabacchi, per un valore complessivo di circa 1.500 dollari.

I due arrestati, entrambi di nazionalità marocchina, erano privi di documenti di identificazione. Su disposizione del Pubblico Ministero sono stati giudicati con rito direttissimo per furto aggravato e indebito utilizzo di carta di pagamento. Il giudice li ha condannati a un anno e otto mesi di reclusione.

Entrambi sono risultati inoltre sprovvisti di permesso di soggiorno. Uno dei due era già destinatario di un provvedimento di espulsione ed è attualmente indagato in un altro procedimento per furto.