Miramare, il tuo evento al centro del golfo di Napoli: panorama, cucina e tramonti mozzafiato

È una location ideale per eventi in ogni stagione, al centro del Golfo di Napoli, con una terrazza incantevole sul mare, spazi al chiuso con una vista unica ed una cucina prelibata: stiamo parlando del Miramare.

Miramare, la location per i tuoi eventi 12 mesi l’anno

Affacciato direttamente sul mare di Torre del Greco, con una vista che abbraccia il Golfo e il Vesuvio, il Miramare è molto più di un ristorante o di uno stabilimento balneare. È una location pensata per ospitare eventi privati e manifestazioni pubbliche, un luogo capace di adattarsi a ogni occasione grazie a spazi versatili, una cucina che valorizza la tradizione mediterranea e un panorama che rende ogni momento ancora più suggestivo.

Dai compleanni alle lauree, dagli anniversari alle cerimonie, fino a cene spettacolo, saggi, spettacoli teatrali e musicali: il Miramare mette a disposizione ambienti interni ed esterni che permettono di realizzare eventi personalizzati in ogni periodo dell’anno.

Un panorama a 180 gradi sul Golfo di Napoli

Il vero punto di forza della struttura è rappresentato dalle sue ampie terrazze panoramiche. Da qui lo sguardo si apre sul Golfo di Napoli con una visuale a 180 gradi, regalando scenari che cambiano continuamente nel corso della giornata.

“Il tramonto sul mare rappresenta senza dubbio uno dei momenti più apprezzati dagli ospiti”, spiega Santiago Faraone Mennella che con il fratello Diego gestisce la struttura “Ma anche le serate illuminate dalla luna, con il mare a fare da sfondo, contribuiscono a creare un’atmosfera romantica ed elegante, ideale per celebrare le occasioni più importanti”.

Una cornice naturale che rende ogni ricevimento unico e che offre agli invitati un’esperienza capace di andare ben oltre il semplice pranzo o la semplice cena: si varca la soglia d’ingresso e gli occhi si riempiono del panorama. Al tramonto è impossibile non fermarsi ed immortalare il momento con foto, video e stories.

Eventi su misura tra terrazze, spiaggia e musica

Uno degli aspetti che distingue il Miramare è la possibilità di progettare ogni evento insieme ai clienti, scegliendo la soluzione più adatta alle proprie esigenze.

Gli spazi all’aperto possono essere allestiti con decorazioni personalizzate, musica dal vivo o DJ set, creando l’atmosfera desiderata per feste private e ricevimenti. Tra le esperienze più suggestive c’è anche la possibilità di organizzare il taglio della torta direttamente sulla spiaggia, con il mare a fare da scenografia naturale.

“Il servizio può essere costruito in base allo stile dell’evento: dalla classica cena servita al tavolo fino a formule più dinamiche e informali, perfette per aperitivi, buffet e ricevimenti conviviali”, spiegano ancora i Faraone Mennella.

Una cucina che punta sulla tradizione e sulla qualità

Ad accompagnare ogni evento c’è una proposta gastronomica che fa della semplicità il proprio punto di forza.

La cucina del Miramare valorizza i sapori della tradizione mediterranea, evitando preparazioni eccessivamente elaborate per lasciare spazio alla qualità delle materie prime e al gusto autentico del pesce e dei prodotti del territorio.

Una filosofia condivisa da uno staff di cucina che, forte dell’esperienza maturata negli anni, continua a proporre piatti capaci di coniugare genuinità, equilibrio e attenzione ai dettagli.

In questi mesi estivi, poi, la tradizione ed il territorio hanno uno spazio ancora più grande al Miramare: grazie alla partnership con Terra Nera Pizza & Lab, una delle più apprezzate pizzerie di Torre del Greco, il sapore del piatto partenopeo per eccellenza arriva sulle terrazze a picco sul mare.

Così il Miramare diventa anche pizzeria, in una cornice scenografica mozzafiato, ideale sia per gli eventi che per una semplice serata tra amici, gusto ed il fresco del lungomare.

Non solo feste private: uno spazio per la città

Il Miramare non è soltanto una location dedicata alle ricorrenze familiari. La struttura si propone anche come punto di riferimento per eventi aperti alla cittadinanza e manifestazioni culturali.

Le ampie terrazze e gli spazi esterni possono ospitare spettacoli teatrali, piccoli concerti, saggi di danza, sfilate, cene spettacolo e serate a tema. Tra gli appuntamenti che meglio rappresentano questa vocazione figurano anche le serate dedicate al tango sotto le stelle, le cene al chiaro di luna e gli eventi latinoamericani, pensati per trasformare il lungomare in un luogo di incontro, musica e divertimento.

Una struttura che vive tutto l’anno

Pur essendo una delle realtà simbolo dell’estate torrese, il Miramare è una location operativa dodici mesi all’anno.

Oltre agli spazi esterni, dispone infatti di un’elegante sala interna ideale per cerimonie, eventi aziendali, brunch, colazioni di lavoro, meeting e presentazioni. Gli ambienti possono essere configurati anche per ospitare sessioni formative e incontri professionali, grazie alla disponibilità di schermi e servizi dedicati.

È questa versatilità, unita alla posizione privilegiata sul mare, alla qualità della cucina e alla possibilità di personalizzare ogni dettaglio, a rendere il Miramare una delle location più complete del territorio per chi desidera organizzare un evento capace di lasciare il segno, trasformando una semplice ricorrenza in un’esperienza da ricordare.

Miramare, dove si trova e contatti

Il Miramare è al centro della Litoranea di Torre del Greco, esattamente al civico 36.

Tel: 081 883 3552

Facebook: Miramare Torre del Greco

Instagram: miramareclub