Choc a Napoli, c’è un cadavere in mare: corpo senza vita in acqua, la vittima è un giovane

Il cadavere di un uomo è stato ritrovato questa mattina in mare a Napoli, nel tratto di spiaggia situato nei pressi della statua di Nazario Sauro.

Cadavere ritrovato in mare a Napoli: la vittima

Stando a quanto rende noto Il Mattino, sarebbe stato un passante a notare la presenza del corpo privo di vita in acqua, provvedendo ad allertare la Guardia Costiera. I militari hanno raggiunto il cadavere a bordo di un gommone, recuperando la vittima, con l’aiuro del gruppo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Secondo un primo esame del corpo, si tratterebbe di un uomo, probabilmente straniero, di corporatura esile e molto giovane. Potrebbe avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni. Indossava un costume e le scarpe. Non sono ancora state rese note le cause del decesso ma è probabile che, prima di perdere la vita, si sia tuffato in mare.

Ancora da ricostruire anche la data esatta del decesso, forse risalente al giorno precedente. Il cadavere non presenterebbe segni di violenza fisica né ferite riconducibili ad una caduta accidentale. Resta, dunque, lontana la pista di un’aggressione.

Intanto proseguono le indagini degli uomini della Capitaneria di Porto per individuare possibili effetti personali che possano agevolare l’identificazione della vittima. La salma è stata trasferita presso il Policlinico per dare il via all’autopsia e chiarire le reali cause del decesso.