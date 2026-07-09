Cosa fare a Napoli e dintorni nel weekend: tra concerti gratis, Notte Bianca e Pizza Village

Vesuvio Live ha selezionato per voi i milgiori eventi del weekend dal 10 al 12 luglio 2026, a Napoli e dintorni, fra musica, cibo e cinema, con ospiti d’eccezione e grande intrattenimento.

Coca-Cola Pizza Village (Pozzuoli, 9-12 luglio)

Dal 9 al 12 luglio 2026 il Coca-Cola Pizza Village si svolge per la prima volta sul Lungomare Pertini di Pozzuoli, trasformando il litorale flegreo in un grande villaggio del gusto dedicato alla pizza. L’evento propone degustazioni delle migliori pizzerie, musica e intrattenimento. L’ingresso è gratuito.

Pizza Village

Atrium Summer Festival (Torre Annunziata, 9-24 luglio)

Continua al Maximall Pompeii di Torre Annunziata l’Atrium Summer Festival, una rassegna di concerti gratuiti con artisti della scena italiana. Per questo weekend è attesa l’esibizione dei The Kolors, domenica 10 luglio.

Fontana danzante al Maximall Pompeii

Nostalgia 90 (Campania, 9 luglio-28 agosto)

Il tour estivo Nostalgia 90, dove si potranno rivivere le hit più famose degli anni ’90, arriva in Campania con numerose tappe, da Napoli a Caserta, Salerno e Benevento. Per l’11 luglio è prevista la tappa a Baia Domizia. L’ingresso è gratuito.

Nostalgia 90

Giri in Galeone (Napoli, 9-28 agosto)

Continuano a Napoli i tour gratuiti in Galeone per la rassegna Vedi Napoli d’Estate – Racconti dal Mare. Previsti due appuntamenti per questo weekend, giovedì 9 luglio, a tema “Otium: Posillipo e le vie di Orazio” e venerdì 10 luglio, a tema “Negotium: le attività produttive verso Vigliena e Pietrarsa”.

Estate a Napoli, giri in galeone

Le Notti Azzurre 2026 (Cetara, 9 luglio-27 settembre)

Arriva a Cetara la rassegna “Le Notti Azzurre Summer Edition 2026”, con un ricco programmi di eventi per l’estate. Per ben 3 mesi il suggestivo borgo della Costiera Amalfitana ospiterà concerti, spettacoli e molto altro. Previsti per questo weekend i concerti della “Festa delle Pro Loco”, sabato 11 luglio, e Philadelphia Jazz Orchestra, domenica 12 luglio. L’ingresso è gratuito.

Eventi a Cetara per l’estate 2026

Cineforum 3.0 (Torre del Greco, 9 luglio-18 dicembre)

Torna a Torre del Greco, presso il museo Mac3, il cineforum gratis con 10 iconiche pellicole. La rassegna sarà inaugurata giovedì 9 luglio con la proiezione del celebre film “I cento passi”, dedicato alla figura di Peppino Impastato.

Peppino Impastato, ucciso dalla mafia nel 1978

Sagra degli Gnocchi Cimitilesi (Cimitile, 10-12 luglio)

Dal 10 al 12 luglio 2026 Cimitile, in provincia di Napoli, ospiterà la Sagra degli Gnocchi Cimitilesi, uno degli appuntamenti enogastronomici più attesi e partecipati dell’area nolana. La manifestazione ha ottenuto nel 2025 il premio “Sagra di Qualità” per l’eccellenza dell’offerta, la valorizzazione delle tradizioni locali e l’organizzazione. L’ingresso è gratuito.

Sagra degli Gnocchi a Cimitile

MMA cage edition (Licola, 11 luglio)

Sabato 11 luglio arriva al parco acquatico Acquaflash di Licola l’iconica gabbia MMA, riunendo appassionati di combattimenti e arti marziali. Attesi partecipanti da tutta l’Italia, con nomi d’eccezione per la Campania, come Gianmarco Cinque del team Marotta nella categoria 70,3 kg.

La gabbia MMA all’Acquaflash di Licola

Agorà Party 2.0 (Torre del Greco, 11-12 luglio)

Agorà Party 2.0 torna a Torre del Greco con una nuova edizione raddoppiata, in programma l’11 e 12 luglio in piazza Luigi Palomba e nelle vie del quartiere. La festa, organizzata dal Gruppo Incappucciati di Maria Santissima Addolorata, offrirà musica, cibo e momenti di convivialità. L’ingresso è gratuito.

Agorà Party 2.0

Notte Bianca (Salerno, 11-12 luglio)

Sabato 11 e domenica 12 luglio 2026 torna la Notte Bianca di Salerno, uno degli appuntamenti più attesi dell’estate. Due serate all’insegna dello shopping, della musica e dell’intrattenimento animeranno il centro, con negozi aperti fino a tarda notte, spettacoli e concerti nelle principali piazze della città. Tra gli ospiti più attesi figurano LDA, Aka 7even e Tony Tammaro.

Notte Bianca a Salerno

TorRidendo (Torre del Greco, 12-13 luglio)

Domenica 12 e lunedì 13 luglio 2026 a Torre del Greco arriva TorRidendo, la rassegna di spettacoli comici che si terrà in Piazza Santa Croce, con un ricco programma di ben dodici esibizioni, , e che vedrà la partecipazione di ospiti come Paolantoni e gli Arteteca. L’ingresso è gratuito.