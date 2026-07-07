Cineforum 3.0, dieci film gratis al Mac3 da luglio a dicembre: il programma completo

Torna il cineforum a Torre del Greco e questa volta l’organizzazione è stata affidata al Forum dei Giovani: l’ingresso è gratuito su prenotazione.

Torre del Greco, torna il Cineforum

Il grande schermo come occasione di incontro e partecipazione a Torre del Greco. Prenderà il via giovedì 9 luglio, alle 20.30 presso il museo Mac3 nell’auditorium del complesso della Santissima Trinità di via Circumvallazione, il Cineforum 3.0.

La nuova rassegna cinematografica è promossa dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella, attraverso una collaborazione tra l’assessorato alle Politiche Giovanili e il Forum dei Giovani.

Dieci appuntamenti gratuiti fino a dicembre

L’iniziativa prevede dieci proiezioni a ingresso gratuito, con appuntamenti pensati per offrire ai giovani della città momenti di aggregazione, confronto e riflessione attraverso il linguaggio del cinema.

Per partecipare è necessario prenotare il proprio posto tramite Eventbrite, utilizzando questo link. Le prenotazioni saranno disponibili evento per evento.

Ad inaugurare la rassegna, il 9 luglio, sarà “I cento passi”, il celebre film dedicato alla figura di Peppino Impastato, simbolo della lotta alla mafia. Seguiranno “Encanto” (24 luglio), “Pokémon: Detective Pikachu” (4 settembre), “La forma dell’acqua” (18 settembre), “Patch Adams” (9 ottobre), “Elvis” (23 ottobre), “Hitchcock” (6 novembre), “Blade Runner” (20 novembre), “Bohemian Rhapsody” (11 dicembre) e “Nightmare Before Christmas” (18 dicembre).

Ass. Fiore: “Il cinema occasione di incontro e partecipazione”

“Con questa iniziativa promuoviamo, in un luogo pubblico come l’auditorium della Santissima Trinità, momenti di aggregazione sociale, di dialogo e di partecipazione dei giovani alla vita della città. Attraverso il cinema vogliamo offrire ai ragazzi di Torre del Greco un’occasione non solo di incontro, ma anche di confronto, capace anche di stimolare riflessioni su temi importanti, come quello affrontato dal primo film, I cento passi. Ringrazio il Forum dei Giovani e l’ufficio politiche giovanili del Comune per il lavoro svolto”, afferma l’assessora alle Politiche Giovanili Anna Fiore.

Izzo: “Il cinema come strumento di crescita e condivisione”

Sulla stessa linea il presidente del Forum dei Giovani, Alfredo Izzo, che sottolinea il valore culturale e sociale dell’iniziativa: “Il Cineforum rappresenta per noi molto più di una semplice rassegna. Il progetto, infatti, intende offrire gratuitamente momenti di cultura e condivisione, contribuendo concretamente alla crescita della nostra comunità”.

“Attraverso una selezione di titoli, condivisa con l’assessore Anna Fiore, che spaziano tra generi e tematiche, il Cineforum si propone di valorizzare il cinema come linguaggio universale e occasione di confronto sociale. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere la cultura cinematografica come strumento di crescita, aggregazione e riflessione, offrendo una programmazione ampia e diversificata, capace di coinvolgere diverse fasce d’età.”