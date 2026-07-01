A Torre del Greco 2 giorni di show comici gratis: da Schettino a Paolantoni e gli Arteteca

Domenica 12 e lunedì 13 luglio 2026 a Torre del Greco arriva TorRidendo, la rassegna proposta dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella che darà il via ad un cartellone di spettacoli comici in piazza Santa Croce.

TorRidendo, spettacoli comici gratis in piazza a Torre del Greco

Dodici distinte esibizioni di altrettanti artisti comici, due serate all’insegna del divertimento con ingresso libero, tre volti noti al grande pubblico chiamati a coordinare le diverse performance: sono alcuni dei numeri di TorRidendo, la manifestazione che animerà la suggestiva piazza torrese.

Il programma predisposto dall’ufficio Cultura dell’ente è ricco e di sicuro impatto, grazie anche al coordinamento artistico di Antonio D’Ausilio, conosciuto per le sue indiscusse capacità artistiche e che nell’occasione avrà il ruolo di conduttore delle due serate.

Con lui, a presentare i vari artisti che si alterneranno sul palcoscenico allestito di fronte alla basilica di Torre del Greco, ci saranno Imma Pirone e Antonio Colursi: la prima attrice della fiction Rai Un posto al sole, il secondo comico molto apprezzato per le sue gag.

Protagonisti di TorRidendo gli artisti chiamati a far divertire il pubblico, sei per ognuna delle due serate in programma. Si parte domenica 12 luglio con Lello Musella, Nando Varriale, Pasquale Palma, Gabriele Cirilli, gli Arteteca e Ciro Ceruti. Lunedì 13 sarà invece la volta di Gino Fastidio, Enzo e Sal, Giovanni Esposito, Giobbe Covatta, Francesco Paolantoni e Simone Schettino.

Per entrambe le serate l’inizio degli spettacoli è fissato per le ore 21:00. L’ingresso è libero e gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili per quanto riguarda le sedute.

“TorRidendo si inserisce a pieno titolo nel calendario di eventi che l’amministrazione comunale ha deciso di proporre per valorizzare la città di Torre del Greco e la sua indubbia capacità ricettivo-turistica. Dopo la festa dei quattro altari, sulla scorta di quanto era stato stabilito attraverso un’apposita delibera di indirizzo, proseguiremo con altre rassegne che ci porteranno, fino alle festività natalizie, ad accendere i riflettori sulle bellezze della nostra città attraverso manifestazioni in grado di fare giungere dalle nostre parti cittadini da altre città. Nella certezza che, attraverso questo lavoro, è possibile contribuire alla promozione delle prerogative locali e delle potenzialità in termini di accoglienza” – ha dichiarato il sindaco Luigi Mennella.