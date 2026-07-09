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Meraviglie del Sud nella Top 25 delle isole più belle d’Europa per l’estate: la classifica

Lug 09, 2026 - Veronica Ronza

Favignana (Sicilia)

Sono due le isole italiane inserite nella classifica stilata da TUI Musement sulle mete migliori d’Europa per l’estate 2026 tra i viaggiatori appassionati di sport acquatici: si tratta della Sicilia e della Sardegna.

Le isole migliori d’Europa per l’estate 2026: c’è anche la Sicilia

Per molti viaggiatori, scegliere una meta non è più solo una questione di clima, paesaggi o spiaggia. Sempre più spesso, sulle decisioni per le vacanze incidono anche le esperienze che si possono fare sul posto e la possibilità di dedicarsi alle proprie passioni.

La tendenza rientra nel più ampio sviluppo del turismo sportivo e attivo, segmento che rappresenta circa il 10% della spesa turistica globale e che, secondo l’Organizzazione mondiale del turismo, dovrebbe crescere del 17,5% tra il 2023 e il 2030. Anche i trend di viaggio di TUI Musement confermano che sempre più spesso le vacanze si programmano in base agli sport e agli hobby.

Per approfondire, TUI Musement, uno dei principali fornitori di tour e attività, ha analizzato i volumi di ricerca su Google relativi a sette sport acquatici (surf, immersioni, kayak, vela, snorkeling, windsurf e kitesurf) in oltre 500 isole europee, individuando le destinazioni che suscitano maggiore interesse tra gli appassionati. Il risultato è una classifica di 25 isole che vede Malta in cima e in cui la Sardegna si aggiudica un posto nella top 10. Presente anche la Sicilia che si piazza al 21esimo posto.

La classifica completa

  1. Malta;
  2. Tenerife, Spagna;
  3. Madeira, Portogallo;
  4. Lanzarote, Spagna;
  5. Maiorca, Spagna;
  6. Fuerteventura, Spagna;
  7. Creta, Grecia;
  8. Sardegna, Italia;
  9. Ibiza, Spagna;
  10. Cipro;
  11. Minorca, Spagna;
  12. Gran Canaria, Spagna;
  13. Santorini, Grecia;
  14. Rodi, Grecia;
  15. Gozo, Malta;
  16. Corfù, Grecia;
  17. Mykonos, Grecia;
  18. Paros, Grecia;
  19. Kos, Grecia;
  20. Naxos, Grecia;
  21. Sicilia, Italia;
  22. Corsica, Francia;
  23. Milos, Grecia;
  24. Lefkada, Grecia;
  25. Zante, Grecia.

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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre