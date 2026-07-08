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Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania. Da Napoli a Caserta: tutte le tappe

Lug 08, 2026 - Veronica Ronza

Nostalgia 90

Prosegue il viaggio di Nostalgia 90, il brand leader in Europa che darà il via al party più famoso d’Italia con un tour estivo che toccherà diverse tappe in Campania, dalla provincia di Napoli a quelle di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania: le tappe

Nostalgia 90 darà il via ad un susseguirsi di serate magiche, all’insegna della musica, dell’energia e dei ricordi più amati degli anni ’90. Un’esperienza immersiva fatta di musica, energia e ricordi condivisi, che porta sul palco le hit che hanno segnato un’intera generazione e continuano ancora oggi a far cantare e ballare migliaia di persone.

Tappa dopo tappa, il tour attraverserà il paese con uno show coinvolgente capace di unire diverse generazioni sotto lo stesso ritmo, tra atmosfere iconiche, grandi successi e tutta l’energia che ha reso gli anni ’90 un fenomeno senza tempo.

Il tour farà tappa a Ponte (BN), Castel San Giorgio (SA), Succivo (CE), Baia Domizia (CE), Casagiove (CE), Mugnano del Cardinale (AV), Mondragone (CE), Montesarchio (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Bisaccia (AV), Paduli (BN), Ariano Irpino (AV), Matinella di Albanella (SA), Cautano (BN), Alano di Castellabate (SA), Cicciano (NA).

Tutte le tappe e le date

3 luglio – Cassino (FR), Piazza Miranda
3 luglio – Città di Castello (PG), Piazza Fonte Del Coppo
4 luglio – Ponte (BN), Piazza Fontana Longa
4 luglio – Corvaro (RI), Piazza San Francesco 
7 luglio – Castel San Giorgio (SA), Piazza Caduti di Nassirya
7 luglio – Succivo (CE), Piazza IV Novembre
9 luglio – Colleferro (RM), Viale Europa
10 luglio – Altopascio (LU), Piazza Tripoli
10 luglio – Torre Suda (LE), Birrasuda Fest
11 luglio – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
11 luglio – Viverone (BI), Lungo Lago
11 luglio – Cetraro (CS), Piazza Del Popolo
12 luglio – Bibione (VE), Spiaggia Libera c/o Piazzale Zenith
15 luglio – Porto Cesareo (LE), Vista Festival
16 luglio – Anoia (RC), Via Maria Teresa di Calcutta
16 luglio – Campomaggiore (PZ), Piazza Zanardelli
17 luglio – Mandria di Chivasso (TO), Piazza Principale
18 luglio – Noci (BA), Foro Boario
20 luglio – Casagiove (CE), Piazza San Michele
21 luglio – La Maddalena, Piazza Umberto I
25 luglio – L’Aquila, Fraz San Giacomo
25 luglio – Alba Adriatica, Piazza del popolo
25 luglio – Delianuova (RC), Piazza Vittorio Emanuele
25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV), Piazza Cardinale
25 luglio – Mandas (CA), Area Eventi Convento San Francesco
26 luglio – Mondragone (CE), Via Venezia
27 luglio – Arconate (MI), Piazza della libertà
31 luglio – Spoleto (PG), Piazza Garibaldi
31 luglio – Roccalumera (ME), Via Collegio
1 agosto – Boville Ernica (FR), Via Madonna delle Grazie 
3 agosto – Montesano Salentino, Largo Fiera 
4 agosto – Montesarchio (BN), Piazza Umberto I 
8 agosto – San Pio delle Camere (AQ), Via delle Vigne 
8 agosto – Montemesola (TA), Largo Osanna
9 agosto – Brancaleone (RC), Piazzale stazione 
10 agosto – San Marco dei Cavoti (BN), Piazza Risorgimento 
10 agosto – Cittanova (RC), Piazza San Rocco 
10 agosto – Bisaccia (AV), Contrada Santa Veronica 
14 agosto – Lula (SS), Area eventi Corso Gramsci 117 
14 agosto – Garaguso (MT), Piazza Europa 
14 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini 
14 agosto – Sanremo, Piazzale Pian di Nave 
15 agosto – Riccione, Piazzale Roma 
17 agosto – Cariati (CS), Ex Campo Sportivo Cariati 
17 agosto – Strongoli (KR), Piazza Magna Grecia 
17 agosto – Laurenzana (PZ), Largo Fiera 
17 agosto – Paduli (BN), Piazza Monumento dei Caduti
19 agosto – Ariano Irpino (AV), Loc. Frolice 
21 agosto – Borore (NU), Piazza libertà 
21 agosto – Castelsardo, Piazza Nuova 
22 agosto – Matinella di Albanella (SA), Piazza Martiri 
22 agosto – Cautano (BN), Piazza Lamberti 
22 agosto – Alano di Castellabate (SA), Piazza Santa Rosa 
22 agosto – Rizziconi Città (RC), Via P. Togliatti 
23 agosto – Vallerano (VT), Piazza della Repubblica
23 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
28 agosto – Cicciano (NA).

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Festa
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre