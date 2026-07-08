Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania. Da Napoli a Caserta: tutte le tappe

Prosegue il viaggio di Nostalgia 90, il brand leader in Europa che darà il via al party più famoso d’Italia con un tour estivo che toccherà diverse tappe in Campania, dalla provincia di Napoli a quelle di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.

Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania: le tappe

Nostalgia 90 darà il via ad un susseguirsi di serate magiche, all’insegna della musica, dell’energia e dei ricordi più amati degli anni ’90. Un’esperienza immersiva fatta di musica, energia e ricordi condivisi, che porta sul palco le hit che hanno segnato un’intera generazione e continuano ancora oggi a far cantare e ballare migliaia di persone.

Tappa dopo tappa, il tour attraverserà il paese con uno show coinvolgente capace di unire diverse generazioni sotto lo stesso ritmo, tra atmosfere iconiche, grandi successi e tutta l’energia che ha reso gli anni ’90 un fenomeno senza tempo.

Il tour farà tappa a Ponte (BN), Castel San Giorgio (SA), Succivo (CE), Baia Domizia (CE), Casagiove (CE), Mugnano del Cardinale (AV), Mondragone (CE), Montesarchio (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Bisaccia (AV), Paduli (BN), Ariano Irpino (AV), Matinella di Albanella (SA), Cautano (BN), Alano di Castellabate (SA), Cicciano (NA).

3 luglio – Cassino (FR), Piazza Miranda

3 luglio – Città di Castello (PG), Piazza Fonte Del Coppo

4 luglio – Ponte (BN), Piazza Fontana Longa

4 luglio – Corvaro (RI), Piazza San Francesco

7 luglio – Castel San Giorgio (SA), Piazza Caduti di Nassirya

7 luglio – Succivo (CE), Piazza IV Novembre

9 luglio – Colleferro (RM), Viale Europa

10 luglio – Altopascio (LU), Piazza Tripoli

10 luglio – Torre Suda (LE), Birrasuda Fest

11 luglio – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

11 luglio – Viverone (BI), Lungo Lago

11 luglio – Cetraro (CS), Piazza Del Popolo

12 luglio – Bibione (VE), Spiaggia Libera c/o Piazzale Zenith

15 luglio – Porto Cesareo (LE), Vista Festival

16 luglio – Anoia (RC), Via Maria Teresa di Calcutta

16 luglio – Campomaggiore (PZ), Piazza Zanardelli

17 luglio – Mandria di Chivasso (TO), Piazza Principale

18 luglio – Noci (BA), Foro Boario

20 luglio – Casagiove (CE), Piazza San Michele

21 luglio – La Maddalena, Piazza Umberto I

25 luglio – L’Aquila, Fraz San Giacomo

25 luglio – Alba Adriatica, Piazza del popolo

25 luglio – Delianuova (RC), Piazza Vittorio Emanuele

25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV), Piazza Cardinale

25 luglio – Mandas (CA), Area Eventi Convento San Francesco

26 luglio – Mondragone (CE), Via Venezia

27 luglio – Arconate (MI), Piazza della libertà

31 luglio – Spoleto (PG), Piazza Garibaldi

31 luglio – Roccalumera (ME), Via Collegio

1 agosto – Boville Ernica (FR), Via Madonna delle Grazie

3 agosto – Montesano Salentino, Largo Fiera

4 agosto – Montesarchio (BN), Piazza Umberto I

8 agosto – San Pio delle Camere (AQ), Via delle Vigne

8 agosto – Montemesola (TA), Largo Osanna

9 agosto – Brancaleone (RC), Piazzale stazione

10 agosto – San Marco dei Cavoti (BN), Piazza Risorgimento

10 agosto – Cittanova (RC), Piazza San Rocco

10 agosto – Bisaccia (AV), Contrada Santa Veronica

14 agosto – Lula (SS), Area eventi Corso Gramsci 117

14 agosto – Garaguso (MT), Piazza Europa

14 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

14 agosto – Sanremo, Piazzale Pian di Nave

15 agosto – Riccione, Piazzale Roma

17 agosto – Cariati (CS), Ex Campo Sportivo Cariati

17 agosto – Strongoli (KR), Piazza Magna Grecia

17 agosto – Laurenzana (PZ), Largo Fiera

17 agosto – Paduli (BN), Piazza Monumento dei Caduti

19 agosto – Ariano Irpino (AV), Loc. Frolice

21 agosto – Borore (NU), Piazza libertà

21 agosto – Castelsardo, Piazza Nuova

22 agosto – Matinella di Albanella (SA), Piazza Martiri

22 agosto – Cautano (BN), Piazza Lamberti

22 agosto – Alano di Castellabate (SA), Piazza Santa Rosa

22 agosto – Rizziconi Città (RC), Via P. Togliatti

23 agosto – Vallerano (VT), Piazza della Repubblica

23 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini

28 agosto – Cicciano (NA).