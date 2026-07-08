Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania. Da Napoli a Caserta: tutte le tappe
Lug 08, 2026 - Veronica Ronza
Nostalgia 90
Prosegue il viaggio di Nostalgia 90, il brand leader in Europa che darà il via al party più famoso d’Italia con un tour estivo che toccherà diverse tappe in Campania, dalla provincia di Napoli a quelle di Caserta, Avellino, Salerno e Benevento.
Nostalgia 90, il party più famoso d’Europa in Campania: le tappe
Nostalgia 90 darà il via ad un susseguirsi di serate magiche, all’insegna della musica, dell’energia e dei ricordi più amati degli anni ’90. Un’esperienza immersiva fatta di musica, energia e ricordi condivisi, che porta sul palco le hit che hanno segnato un’intera generazione e continuano ancora oggi a far cantare e ballare migliaia di persone.
Tappa dopo tappa, il tour attraverserà il paese con uno show coinvolgente capace di unire diverse generazioni sotto lo stesso ritmo, tra atmosfere iconiche, grandi successi e tutta l’energia che ha reso gli anni ’90 un fenomeno senza tempo.
Il tour farà tappa a Ponte (BN), Castel San Giorgio (SA), Succivo (CE), Baia Domizia (CE), Casagiove (CE), Mugnano del Cardinale (AV), Mondragone (CE), Montesarchio (BN), San Marco dei Cavoti (BN), Bisaccia (AV), Paduli (BN), Ariano Irpino (AV), Matinella di Albanella (SA), Cautano (BN), Alano di Castellabate (SA), Cicciano (NA).
Tutte le tappe e le date
3 luglio – Cassino (FR), Piazza Miranda
3 luglio – Città di Castello (PG), Piazza Fonte Del Coppo
4 luglio – Ponte (BN), Piazza Fontana Longa
4 luglio – Corvaro (RI), Piazza San Francesco
7 luglio – Castel San Giorgio (SA), Piazza Caduti di Nassirya
7 luglio – Succivo (CE), Piazza IV Novembre
9 luglio – Colleferro (RM), Viale Europa
10 luglio – Altopascio (LU), Piazza Tripoli
10 luglio – Torre Suda (LE), Birrasuda Fest
11 luglio – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
11 luglio – Viverone (BI), Lungo Lago
11 luglio – Cetraro (CS), Piazza Del Popolo
12 luglio – Bibione (VE), Spiaggia Libera c/o Piazzale Zenith
15 luglio – Porto Cesareo (LE), Vista Festival
16 luglio – Anoia (RC), Via Maria Teresa di Calcutta
16 luglio – Campomaggiore (PZ), Piazza Zanardelli
17 luglio – Mandria di Chivasso (TO), Piazza Principale
18 luglio – Noci (BA), Foro Boario
20 luglio – Casagiove (CE), Piazza San Michele
21 luglio – La Maddalena, Piazza Umberto I
25 luglio – L’Aquila, Fraz San Giacomo
25 luglio – Alba Adriatica, Piazza del popolo
25 luglio – Delianuova (RC), Piazza Vittorio Emanuele
25 luglio – Mugnano del Cardinale (AV), Piazza Cardinale
25 luglio – Mandas (CA), Area Eventi Convento San Francesco
26 luglio – Mondragone (CE), Via Venezia
27 luglio – Arconate (MI), Piazza della libertà
31 luglio – Spoleto (PG), Piazza Garibaldi
31 luglio – Roccalumera (ME), Via Collegio
1 agosto – Boville Ernica (FR), Via Madonna delle Grazie
3 agosto – Montesano Salentino, Largo Fiera
4 agosto – Montesarchio (BN), Piazza Umberto I
8 agosto – San Pio delle Camere (AQ), Via delle Vigne
8 agosto – Montemesola (TA), Largo Osanna
9 agosto – Brancaleone (RC), Piazzale stazione
10 agosto – San Marco dei Cavoti (BN), Piazza Risorgimento
10 agosto – Cittanova (RC), Piazza San Rocco
10 agosto – Bisaccia (AV), Contrada Santa Veronica
14 agosto – Lula (SS), Area eventi Corso Gramsci 117
14 agosto – Garaguso (MT), Piazza Europa
14 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
14 agosto – Sanremo, Piazzale Pian di Nave
15 agosto – Riccione, Piazzale Roma
17 agosto – Cariati (CS), Ex Campo Sportivo Cariati
17 agosto – Strongoli (KR), Piazza Magna Grecia
17 agosto – Laurenzana (PZ), Largo Fiera
17 agosto – Paduli (BN), Piazza Monumento dei Caduti
19 agosto – Ariano Irpino (AV), Loc. Frolice
21 agosto – Borore (NU), Piazza libertà
21 agosto – Castelsardo, Piazza Nuova
22 agosto – Matinella di Albanella (SA), Piazza Martiri
22 agosto – Cautano (BN), Piazza Lamberti
22 agosto – Alano di Castellabate (SA), Piazza Santa Rosa
22 agosto – Rizziconi Città (RC), Via P. Togliatti
23 agosto – Vallerano (VT), Piazza della Repubblica
23 agosto – Baia Domizia (CE), Arena dei Pini
28 agosto – Cicciano (NA).