Disney sceglie Napoli: spettacolo a sorpresa tra barche illuminate e Oceania sul Castello

Spettacolo Disney a Napoli, nella serata di ieri, con la proiezione delle immagini del nuovo film Oceania sulla facciata del Castel dell’Ovo. Un emozionante show vista mare che ha colto di sorpresa turisti e passanti.

Disney sceglie Napoli: spettacolo Oceania tra mare e Castello

In occasione del lancio del sequel dell’epico film d’animazione musicale, Disney ha scelto ancora una volta Napoli per uno speciale lancio promozionale della pellicola, trasformando il mare del Golfo partenopeo e il suggestivo Castel dell’Ovo in un vero e proprio palcoscenico d’eccezione.

Diversi sono i video circolati in queste ultime ore di cittadini e visitatori che, passeggiando sul lungomare, si sono trovati improvvisamente catapultati in uno scenario da fiaba: tra barche illuminate e scene del film proiettate direttamente sul castello, accompagnate dalla colonna sonora del film.

Uno spettacolo a sorpresa, non pubblicizzato in precedenza, in perfetto stile Disney che già nel 2023 aveva scelto la città partenopea per presentare il nuovo film Wish con un videomapping proiettato sulle mura del Maschio Angioino.