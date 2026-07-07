Tra Ed Westwick, Can Yaman e tanti ospiti: successo per l’Outdoor Film Festival in Campania

Si è conclusa la quarta edizione dell’Outdoor Film Festival a San Valentino Torio(SA), che ha animato la città tra proiezioni, ospiti internazionali e talk.

OFF26: Il Red Carpet con Can Yaman e Ed Westwick

L’Outdoor Film Festival, che ha preso vita nelle strade di San Valentino Torio in provincia di Salerno, dal 2 al 5 luglio 2026 è un progetto che “nasce tra i giovani per i giovani”, come lo definisce il direttore artistico e fondatore Giuliano Squitieri.

“Quest’anno sono molto fiero di vedere tanti giovani e tanti grandi nomi che sfilano su questo carpet. Quattro anni fa non immaginavamo tutto questo, oggi contiamo 20mila presenze, per noi sono numeri importantissimi e portare in un piccolo territorio cosi tanti giovani e tanti attori importanti è la nostra soddisfazione più grande. La vera sfida è dimostrare al mondo che tutto è possibile, lo stiamo dimostrando e invitiamo i giovani a sognare” – ha affermato Squitieri.

Cuore pulsante del festival è infatti il Red Carpet calcato a partire dalle ore 19 da ospiti del calibro nazionale – come Michele Bravi, Valeria Angione e Sarah Toscano – e internazionale. Tra questi Ed Westwick, il “Chuck Bass” della serie cult Gossip Girl, il celebre attore turco Can Yaman e Matthew Daddario attore della serie tv Shadowhunters.

Outdoor Film Festival: masterclass e premiazioni

Il Festival si distingue anche per una spiccata funzione educativa dei giovani: a partire dalle prime ore del mattino i ragazzi hanno potuto cimentarsi nei ciack off, masterclass dedicate al cinema, alla recitazione e al doppiaggio che hanno coinvolto personaggi come Mirko Cannella, Ludovica Cascione e Amybeth McNulty.

Inoltre premi per i giovani talenti: è stato Afrodite di Stefano Lorenzi a trionfare come vincitore del premio miglior film. Il regista si è aggiudicato anche il riconoscimento per la miglior regia mentre Ambra Angiolini ha conquistato il premio come migliore attrice grazie alla alla sua interpretazione nel film. A votare, oltre alla giuria d’esperti, quella composta da giovani ragazzi con la categoria Jur off.

A chiudere la giornata il momento sul mainstage dove gli ospiti principali delle serate sono stati intervistati e si sono esibiti.

La quarta edizione non segna di certo la fine di questo evento che, con un’organizzazione impeccabile, regala alla città non solo divertimento ma anche un’identità culturale che conferma la sinergia tra istituzioni, fondazioni e organizzatori. Un festival che non è più solo un evento estivo ma una vero e proprio riferimento nel Mezzogiorno, con l’obiettivo dichiarato dall’organizzazione di diventare uno dei principali festival italiani.







