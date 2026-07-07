Aperitivo tra le stelle con vista mozzafiato su Napoli: 2 magiche serate all’Osservatorio

Torna Aperitivo sotto le stelle, la rassegna estiva che animerà l’Osservatorio Astronomico di Capodimonte con altri due appuntamenti estivi che si terranno il 17 e 22 luglio 2026.

Napoli, aperitivo di notte all’Osservatorio di Capodimonte

La manifestazione che, dal 2017, intreccia divulgazione scientifica, storia e cultura in uno dei panorami più suggestivi di Napoli, lancia altri due appuntamenti dedicati ai temi della contemporaneità scientifica e culturale, raccontati con un linguaggio chiaro, coinvolgente e accessibile.

Ogni serata si aprirà con una conversazione guidata da esperti di primo piano del panorama nazionale, che accompagneranno il pubblico in un viaggio tra ricerca, territorio e visioni per il futuro. A seguire, uno speciale aperitivo sulla suggestiva terrazza dell’Osservatorio a cura di CuQu – Cucina di Quartiere, che proporrà una esclusiva selezione gastronomica.

Le serate si concluderanno sotto il segno delle stelle: grazie ai telescopi e alla guida degli astronomi di Capodimonte e degli esperti dell’Unione Astrofili Napoletani, il pubblico potrà partecipare alle osservazioni della Luna e delle meraviglie del cielo estivo.

Il 17 luglio la direttrice della Biblioteca e Complesso monumentale dei Girolamini, Antonella Cucciniello, guiderà il pubblico alla scoperta dei tesori d’arte e delle storie custodite nel cuore del centro antico. Nel bicentenario della morte dell’astronomo Giuseppe Piazzi, scopritore del pianetino Cerere, la serata del 22 luglio sarà dedicata alla sua figura con una conversazione dell’astronoma Ileana Chinnici dell’Osservatorio Astronomico di Palermo.

L’appuntamento è alle ore 21:00, l’ingresso ha un costo di 10 euro. La prenotazione è obbligatoria tramite l’apposita piattaforma online. Il parcheggio è gratuito fino ad esaurimento posti.