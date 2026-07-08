Sud nella bolla rovente, verso temperature eccezionali con picchi di 45 gradi: da quando

Dopo una breve “rinfrescata” e il ritorno del caldo africano, i prossimi giorni, stando alle previsioni meteo, si riveleranno ancora più bollenti con picchi di oltre 40 gradi al Sud.

Meteo, farà ancora più caldo al Sud: oltre 40 gradi

Secondo le stime de Il Meteo, l’escalation delle temperature continuerà imperterrita, con un vertiginoso aumento delle temperature che colpirà dapprima il Nord, segnando poi valori ancor più eccezionali al Centro-Sud tra il weekend e la prima parte della prossima settimana.

Il caldo, dunque, subirà una ulteriore accelerazione tra sole, afa e precipitazioni quasi del tutto assenti, grazie all’affluenza delle masse d’aria di origine africana che causeranno un decisivo aumento termico. In particolare, da giovedì 9 luglio il cuore caldo dell’anticiclone tenderà a spostarsi verso il Mezzogiorno. Tra venerdì 10 e sabato 11 luglio a toccare la soglia dei 40 gradi sarà la Sardegna.

Anche il resto delle regioni centro-meridionali registreranno temperature ben superiori alle medie del periodo, sia di giorno che di notte. Le cosiddette notti tropicali, infatti, saranno molto diffuse, con minime che non riusciranno a scendere sotto i 22-24 gradi.

La situazione tenderà a peggiorare nel corso della prossima settimana: per i Centri di Calcolo, da mercoledì 15 luglio si verificheranno picchi di temperatura massima eccezionali, addirittura intorno ai 44-45 gradi sulla Sardegna. Vista la distanza temporale, tuttavia, si attendono ulteriori aggiornamenti che possano confermare o smentire la proiezione attuale.