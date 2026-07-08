Sezione AIA Torre del Greco: una stagione di grandi successi e promozioni nazionali

Si conclude la stagione sportiva anche per la Sezione AIA di Torre del Greco. Un percorso importante che ha visto molti associati ricevere promozioni a livello nazionale, regionale e provinciale. Tutto ciò a confermare la continua crescita degli arbitri di Torre del Greco.

Una stagione ricca di traguardi in ambito nazionale

A febbraio sono stati formati in Sezione circa 40 nuovi associati, mentre in giro per l’Italia gli arbitri di Torre del Greco spiccano per qualità delle prestazioni. Alberto Arena al suo secondo anno in Serie A, e Marcello Ambrosino nel ruolo di responsabile CON sono l’esempio del ruolo importante della Sezione in ambito nazionale.

Dopo solo due stagioni in Serie D, Giosuè Ambrosino ottiene la promozione in CAN C, mentre Antonio Sammarco entra nell’organico nazionale del calcio a 5.

Arrivano anche conferme: Antonio Russo continuerà la sua carriera in Serie D, mentre Luigi Ascione ottiene la conferma agli scambi CAI (Commissione Arbitri Interregionali). Gli osservatori arbitrali Vincenzo Aliberti e Ciro Mennella continueranno a fare parte dell’organico nazionale CAN 5.

Ottimi risultati a livello regionale

In ambito regionale Michele Cozzolino riceve la promozione come Assistente Regionale di Eccellenza e Giorgio Cropano debutta nella categoria. In Promozione debuttano Emanuele Autiero e Antonio Gargiulo, mentre ben sei arbitri raggiungono la Prima Categoria: Vincenzo Capriola, Daniele Barra, Roberta Raimo, Francesco Pio Scarfogliero, Francesco Scognamiglio e Flavio Sannino.

Oltre alle promozioni, sono numerosi i ricambi nelle categorie provinciali, con il passaggio in Prima Categoria di Alessandro Indulgenza, Riccardo Lombardo, Angelica Pinto, Claudio Sannino, Giuseppe Scognamiglio e Samuel Zicchinofi.

Sono tanti i risultati positivi ottenuti dalla Sezione AIA di Torre del Greco, che adesso può guardare alla prossima stagione con ambizione.