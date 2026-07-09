Torre Annunziata, il mercato è ancora sospeso: la rabbia di cittadini e commercianti

Domani il mercato di Torre Annunziata non si farà. Si tratta del secondo venerdì di sospensione per cittadini e commercianti, allarmati dalla mancanza di soluzioni alternative.

I lavori allo Stadio Giraud

Il mercato è stato sospeso a partire dal 3 luglio 2026, per permettere lo svolgimento dei lavori di adeguamento alla serie C dello Stadio Giraud. Si tratta di lavori fondamentali per la struttura, poiché riguarderanno anche la gestione del flusso dei tifosi.

L’intera area antistante lo stadio è adesso interdetta, in modo da garantire massima sicurezza durante le operazioni di ristrutturazione. Venditori e frequentatori del mercato settimanale si sono ritrovati, così, senza la loro sede abituale, la stessa da ormai venti anni.

I lavori in corso allo Stadio Giraud

Ancora nessuna alternativa per lo svolgimento del mercato

A quasi dieci giorni dall’annuncio della sospensione del mercato, nonostante la protesta dei novantuno lavoratori che si sono radunati fuori lo stadio per chiedere un’urgente ricollocazione, non sono state ancora presentate soluzioni concrete. La necessità di un’area diversa da destinare alle attività mercatali è una questione aperta ormai da anni. Quella utilizzata finora comportava una forte congestione del traffico e problemi di viabilità, soprattutto per la vicinanza a numerose scuole.

Torre Annunziata è una città paralizzata

Cittadini e mercatali non sono, però, mai stati ascoltati, e si ritrovano oggi in una città soffocata dai cantieri. L’ipotesi di spostamento al momento più plausibile riguarda l’area dell’Hub portuale e Ex Damiano, entrambe ancora interdette e attualmente destinate all’ampliamento di posti auto sul lungomare.

«Ormai, invece di cercare soluzioni, si chiude tutto a Torre Annunziata” – afferma un cittadino – “Oggi non abbiamo più modo di andare comodamente al mare, di passeggiare su strade ben tenute e di frequentare il mercato»

Zone chiuse, attività sospese e traffico ingestibile: l’estate per Torre Annunziata non sembra incline a migliorare.