Oggi l’ultimo saluto a Francesca: la ragazza morta dopo un intervento a soli 24 anni

Si terranno nella mattinata di oggi, 8 luglio, ad Afragola, i funerali di Francesca Tucci, la ragazza di 24 anni morta dopo un intervento al Cardarelli di Napoli.

Oggi i funerali di Francesca Tucci: morta a 24 anni al Cardarelli

Familiari, amici e conoscenti si riuniranno presso la Basilica di Sant’Antonio, ad Afragola, alle ore 10:30, per l’ultimo saluto alla giovane, deceduta dopo un intervento eseguito in intramoenia. La salma è stata, infatti, rilasciata alla famiglia al termine dell’esame autoptico, effettuato al Secondo Policlinico.

Dopo l’operazione sarebbero insorte le prime complicanze, spingendo i medici a sottoporre la paziente ad un secondo intervento. Sarebbe stato in quel momento che le condizioni della 24enne si sarebbero aggravate fino a decretarne il decesso.

Il Cardarelli in una nota ha parlato di “complicanze post-operatorie”. La famiglia ha sporto denuncia per ottenere chiarimenti sulle cause del decesso sostenendo che Francesca “era sana, non aveva nessuna patologia grave, infatti ci avevano detto che avrebbe potuto operarsi anche a settembre. Era una ragazza piena di vita“.

Secondo il racconto dei genitori, la ragazza avrebbe iniziato ad accusare forti dolori subito dopo il primo intervento. Saranno le indagini a chiarire l’accaduto, risalendo ad eventuali responsabilità.