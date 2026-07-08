È morto Nando Buonocore: il re del gelato di Capri e Napoli che ha conquistato il mondo

L’isola di Capri e l’intera provincia di Napoli dicono addio ad un grande imprenditore: è morto Nando Buonocore, il re del gelato della celebre isola partenopea che ha contribuito a rendere la città famosa in tutto il mondo.

Morto Nando Buonocore: il re del gelato di Capri

Nando Buonocore, portando avanti l’arte trasmessa da suo padre Raffaele, è diventato un punto di riferimento per la gastronomia locale e non solo, rendendo il gelato di Capri conosciuto in ogni parte del mondo. Non è un caso che la gelateria che porta il suo nome ancora oggi accoglie le più grandi celebrità e personaggi del mondo dello spettacolo.

Riconosciuto a livello internazionale, nel 2014 ha ottenuto il prestigioso Premio Internazionale Maestri Gelatieri, uno dei più importanti riconoscimenti del settore. Ha, inoltre, ricoperto diversi incarichi di rilievo, diventando uno dei massimi esponenti della promozione del gelato artigianale italiano nel mondo.

Si è spento all’età di 71, per cause non rese note. I funerali saranno celebrati giovedì 9 luglio alle ore 17:00 pressol’ex Cattedrale di Santo Stefano a Capri. La notizia del suo decesso è stata diffusa anche sui canali social della gelateria.

“Ti ricorderemo sempre con quel sorriso discreto, le mani operose e lo sguardo determinato. Capri conserverà il ricordo del tuo lavoro, ma soprattutto della persona che sei stato. Perché i luoghi più belli sono fatti anche delle persone che li hanno resi speciali, giorno dopo giorno. Grazie, Ferdinando, per tutto ciò che hai donato senza mai chiedere nulla in cambio. Il tuo ricordo continuerà a vivere nei racconti di chi ti ha voluto bene, negli abbracci della tua famiglia, nei sorrisi degli amici e nella memoria di un’isola che non ti dimenticherà. Fai buon viaggio. E, ovunque tu sia, siamo certi che continuerai a regalare un po’ di dolcezza anche lì. Con affetto e gratitudine. Ciao zio” – si legge nel post di addio.