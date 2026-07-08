La storica gabbia MMA nel Napoletano: show mozzafiato tra arti marziali e combattimenti

Sabato 11 luglio 2026 al parco acquatico Acquaflash di Licola, nel Napoletano, arriva la storica gabbia MMA per la seconda edizione della Fight4: un appuntamento imperdibile per gli appassionati delle arti marziali e degli sport da combattimento.

All’Acquaflash di Licola arriva la gabbia MMA per la Fight4

Dopo il clamoroso successo di pubblico del debutto di aprile ad Edenlandia, la gabbia sarà montata sabato 11 luglio, dalle ore 19 a mezzanotte, ad Acquaflash. Un evento dedicato a tutti gli appassionati delle arti marziali miste (mixed martial arts, MMA), sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e lotta a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, taekwondo, judo, sambo) e degli sport da combattimento in generale (come pugilato, kickboxing, lotta libera, lotta greco-romana, wrestling, grappling).

Parteciperanno numerosi atleti da Roma a Venezia, da Bari a Milano ma con una compagine campana d’eccezione, sia tra i dilettanti che tra i professionisti. Grande attesa, nel match di tre round da 5 minuti, per il ritorno del campano Gianmarco Cinque del team Marotta nella categoria 70,3 kg che, dopo la recente vittoria con il brasiliano Pedro, affronterà il romano Francesco Fornasieri dell’Hung Mun mentre cercherà il riscatto un altro campano Salvatore Bellotta del team Annario opposto al brasiliano Paulo Vitor.

Incontro clou, dopo mesi di assenza dalle gabbie, per il romano Christian Galmazzi, appena tornato da un camp negli Stati Uniti. Il rappresentante del team Gloria dell’ ex atleta UFC Alessio “Manzo” di Chirico, dovrà invece vedersela con il veneziano di origine brasiliana Kevin Cadoni del team Alves. Tra le donne, debutto da professionista per Mery Cammarosano: l’atleta di casa se la vedrà con la brasiliana Mikelly Araujo.

Non solo MMA nella cage edition targata Fight4 con un match PRO di Muay Thai nei 69 kg che vedrà protagonista il campano Pasquale Guerra della Mai Pen Rai contro il pisano Diego Fornacciari della Kurosaki e con un match di FIGHT CODE RULES per la categoria 81 kg che vedrà il napoletano Alessandro Imperato del team Naresuan di Luca Falco opposto al romano Andrea Pietrosanto della Fit4Fight.

“Siamo molto soddisfatti del livello tecnico dei partecipanti che sabato 11 luglio daranno vita ad entusiasmanti incontri di importanza fondamentale per la loro crescita agonistica. La gabbia montata ad AcquaFlash non rappresenta solo un ring bensì uno spazio simbolico dove si incontrano tecnica, tradizione e spettacolo” – hanno commentato gli organizzatori di Fight4 che hanno già in programma altre iniziative anche a Napoli, capitale europea dello sport sportiva 2026.