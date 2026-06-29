Pizza Village, da Andrea Sannino a Franco Ricciardi e Rosario Miraggio: gli ospiti

Rosario Miraggio e Gianluca Capozzi

Dal 7 al 12 luglio 2026 torna il Coca Cola Pizza Village, il grande evento dedicato alla pizza che quest’anno si terra sul lungomare Pertini di Pozzuoli, dando il via ad una settimana ricca di sapori e musica: oltre alle pizzerie presenti sono stati svelati i nomi dei cantanti e gli ospiti che allieteranno le serate del festival.

Pizza Village 2026 a Pozzuoli: gli ospiti

Per sei giorni Pozzuoli ospiterà il villaggio della pizza tra degustazioni, incontri, intrattenimento musicale e attività dedicate al pubblico, in un contesto completamente rinnovato. Il palco del Coca Cola Pizza Village ospiterà, per l’intera durata della kermesse, svariati artisti, tra i più affermati della scena musicale napoletana e nazionale.

Di seguito il programma d’intrattenimento completo:

7 LUGLIO

Franco Ricciardi live talk con Gianni Simioli – Mavi – Zona Sud.

8 LUGLIO

Kamaak – Viscardi (da X-Factor).

9 LUGLIO

Marco Zurzolo Band – Tony Tammaro – Monica Sarnelli – Gabriele Esposito – Gianluca Capozzi.

10 LUGLIO

I Furia – Andrea Heros – Walter Ricci – Gigi Soriani – I Desideri.

11 LUGLIO

Andrea Sannino – Anema Music – Francesco Da Vinci – Roberto Colella – Ste.

12 LUGLIO

Rosario Miraggio – That’s Napoli – Ivan Granatino – Ebbanesis.

La partecipazione agli spettacoli è gratuita. Per la serata inaugurale è già possibile acquistare i biglietti, sulla piattaforma online, per usufruire di una speciale offerta: 2 menù completi, solo per la data del 7 luglio, costeranno solo 16 euro invece di 32 euro (quindi 8 euro a persona) includendo 2 pizze, 2 bibite e 2 dolci.

Le pizzerie presenti