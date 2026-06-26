Concerti gratis nel Napoletano, da Samurai Jay ai The Kolors e Gigi Finizio: il programma
Giu 26, 2026 - Veronica Ronza
Concerti gratis al Maximall Pompeii - Samurai Jay e The Kolors
Nel mese di luglio al Centro Commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata (Napoli), prende il via Atrium Summer Festival, la rassegna di concerti a ingresso gratis che vedrà alternarsi sul palco alcuni cantanti di fama nazionale come Samurai Jay e The Kolors.
Concerti gratis al Maximall Pompeii: da Samurai Jay ai The Kolors
Un’estate da vivere all’insegna della musica all’interno del centro commerciale partenopeo che darà il via a ben quattro serate di spettacoli dal vivo, accendendo le notti del Maximall Pompeii con alcuni degli artisti più amati della scena italiana.
I concerti, con inizio previsto alle ore 20:00, sono a ingresso gratis per tutti i visitatori del centro. Un calendario di eventi imperdibili tra pop, urban e grandi emozioni live, in una location unica pensata per regalare esperienze indimenticabili a tutta la famiglia.
Gli artisti protagonisti della kermesse saranno Samurai Jay, The Kolors, Gigi Finizio, Frezza, Coco e Lele Blade. Di seguito il programma completo con le date:
- 3 luglio 2026 – Samurai Jay
L’energia e il sound inconfondibile di Samurai Jay, reduce dal successo del Festival di Sanremo, inaugurano l’Atrium Summer Festival con una serata ricca di ritmo, emozioni e hit da cantare insieme.
- 10 luglio 2026 – The Kolors
Una delle band italiane più amate arriva sul palco di Atrium con i successi che hanno conquistato classifiche, radio e festival.
- 17 luglio 2026 – Frezza, Coco e Lele Blade
Una serata dedicata alle sonorità urban e rap con Frezza, Coco e Lele Blade, protagonisti della scena musicale contemporanea italiana.
- 24 luglio 2026 – Gigi Finizio
Gran finale all’insegna delle emozioni con Gigi Finizio, voce storica della musica italiana, per una serata da vivere e cantare sotto le stelle.