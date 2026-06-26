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Concerti gratis nel Napoletano, da Samurai Jay ai The Kolors e Gigi Finizio: il programma

Giu 26, 2026 - Veronica Ronza

Concerti gratis al Maximall Pompeii - Samurai Jay e The Kolors

Nel mese di luglio al Centro Commerciale Maximall Pompeii, situato a Torre Annunziata (Napoli), prende il via Atrium Summer Festival, la rassegna di concerti a ingresso gratis che vedrà alternarsi sul palco alcuni cantanti di fama nazionale come Samurai Jay e The Kolors.

Concerti gratis al Maximall Pompeii: da Samurai Jay ai The Kolors

Un’estate da vivere all’insegna della musica all’interno del centro commerciale partenopeo che darà il via a ben quattro serate di spettacoli dal vivo, accendendo le notti del Maximall Pompeii con alcuni degli artisti più amati della scena italiana.

I concerti, con inizio previsto alle ore 20:00, sono a ingresso gratis per tutti i visitatori del centro. Un calendario di eventi imperdibili tra pop, urban e grandi emozioni live, in una location unica pensata per regalare esperienze indimenticabili a tutta la famiglia.

Gli artisti protagonisti della kermesse saranno Samurai Jay, The Kolors, Gigi Finizio, Frezza, Coco e Lele Blade. Di seguito il programma completo con le date:

  • 3 luglio 2026 – Samurai Jay
    L’energia e il sound inconfondibile di Samurai Jay, reduce dal successo del Festival di Sanremo, inaugurano l’Atrium Summer Festival con una serata ricca di ritmo, emozioni e hit da cantare insieme.
  • 10 luglio 2026 – The Kolors
    Una delle band italiane più amate arriva sul palco di Atrium con i successi che hanno conquistato classifiche, radio e festival.
  • 17 luglio 2026 – Frezza, Coco e Lele Blade
    Una serata dedicata alle sonorità urban e rap con Frezza, Coco e Lele Blade, protagonisti della scena musicale contemporanea italiana.
  • 24 luglio 2026 – Gigi Finizio
    Gran finale all’insegna delle emozioni con Gigi Finizio, voce storica della musica italiana, per una serata da vivere e cantare sotto le stelle.

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concerto gratuitoMaximall Pompeii
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre