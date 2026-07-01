Il magico borgo campano si illumina in estate: tra luci, concerti e spettacoli gratis per tutti

Il 3 luglio 2026 prende il via ufficialmente Le Notti Azzurre Summer Edition 2026, il programma di eventi che animerà l’estate di Cetara, suggestivo borgo della Costiera Amalfitana, per ben 3 mesi tra spettacoli, intrattenimento e tradizioni.

Estate 2026 a Cetara: eventi gratis, spettacoli e borgo illuminato

Le Notti Azzurre Summer Edition 2026 accompagnerà famiglie, ragazzi e visitatori lungo tutta la stagione calda, attraverso un ricco calendario di eventi, ad ingresso gratuito, diffusi nei luoghi più suggestivi del borgo marinaro.

Da luglio fino ai primi di settembre, Cetara ospiterà rassegne dedicate al divertimento dei bambini, ai concerti di musica classica, alla comicità, all’arte contemporanea e alle produzioni enogastronomiche, fino al gran finale con il borgo illuminato, che trasformerà il centro storico in uno scenario di luci e incanto.

Parallelamente, durante tutta l’estate saranno organizzate anche attività sportive e di benessere all’aperto al Molo Madonnina, contribuendo a rendere ancora più vivace la stagione turistica. Il sipario si alzerà venerdì 3 luglio (ore 21), in Piazza San Francesco, per la rassegna teatrale che inaugurerà il cartellone con la commedia musicale “Incantanapoli”, a cura dell’Associazione Teatrale Pipariello. Uno spettacolo capace di raccontare Napoli attraverso musica, tradizione e comicità, dando ufficialmente il via alle notti azzurre cetaresi.

La sera successiva, sabato 4 luglio (ore 21), sempre in Piazza San Francesco, spazio alla grande musica con “L’Ottava in Musica”, concerto sinfonico promosso dalla Pro Loco di Cetara, appuntamento che coniuga qualità artistica e coesione delle realtà associative locali.

Lunedì 6 luglio sarà invece dedicato agli eventi della tradizione, con “L’Ottava di San Pietro”, momento profondamente sentito dalla comunità cetarese, tra fede, spiritualità e partecipazione popolare, capace di rinsaldare il legame tra il borgo e la propria storia.

La musica tornerà protagonista sabato 11 luglio a Largo Marina con il concerto della “Festa delle Pro Loco”, mentre domenica 12 luglio (entrambi alle ore 21), lo stesso scenario ospiterà il raffinato concerto della Philadelphia Jazz Orchestra, offrendo al pubblico un appuntamento internazionale all’insegna delle sonorità jazz.

Ancora la cultura, in Piazza San Francesco, lunedì 13 luglio (ore 20), per accogliere la rassegna letteraria ”… incostieraamalfitana”, prestigioso festival dedicato alla promozione della lettura, del dialogo e dell’incontro con autori e protagonisti del panorama editoriale, che farà poi ritorno anche nelle serate del 16 e 17 luglio, alla stessa ora.

Il primo capitolo della Summer Edition si concluderà sabato 18 luglio (ore 21), quando Largo Marina diventerà il palcoscenico naturale della commedia “Tre pecore viziose”, portata in scena dalla Compagnia Teatrale Cetarese. Uno spettacolo che celebra il teatro popolare e il talento delle realtà artistiche del territorio, confermando la volontà di valorizzare le espressioni culturali del posto accanto ad artisti e produzioni di rilievo.

Dopo gli appuntamenti inaugurali, il programma proseguirà senza interruzioni con il Cetara Summer Fest, gli spettacoli dedicati ai più piccoli, il teatro contemporaneo della rassegna Im/npari, la comicità con gli Arteteca, i concerti all’alba, la musica classica dei Concerti al Borgo, le serate dedicate al Ferragosto, il Forum Summer Village, gli appuntamenti di Cetara Gusto e Musica con Ami Cetara, dritti a “Il Borgo Illuminato”, che tra fine agosto e inizio settembre vestirà il paese di nuove atmosfere magiche, attraverso installazioni luminose, concerti, artisti di strada, comicità e spettacoli pirotecnici.

Una programmazione ampia e trasversale, realizzata grazie al consigliere Daniele Luigi D’Elia, delegato al turismo e spettacolo, con Cinzia Forcellino, per la cultura, pari opportunità e comunicazione promotrice della rassegna dedicata alla letteratura e ai temi sociali di Im/npari, che punta a coinvolgere ogni fascia di spettatore, offrendo un’esperienza autentica della vita del borgo e consolidando il ruolo di Cetara tra le destinazioni culturali più attrattive della Costiera Amalfitana. L’ingresso agli appuntamenti è gratuito.