Agorà Party 2.0, “‘Mmiezo ‘a Torre” in festa tra cibo, karaoke e mercatini: il programma

Pubblicato il programma di Agorà Party 2.0, la festa che per il terzo anno animerà piazza Luigi Palomba e le vie del quartiere nei giorni che precedono la Madonna del Carmine.

Una festa che cresce

Quest’anno gli organizzatori, afferenti al Gruppo Incappucciati di Maria Santissima Addolorata hanno fatto le cose in grande raddoppiando l’evento che si estenderà per l’intero weekend: sabato 11 e domenica 12 luglio.

Il gruppo di amici e fedeli della parrocchia del Carmine è già autore della suggestiva processione della via Matris, il Venerdì Santo. Ma questa volta la penitenza e i suoni struggenti delle troccole lasceranno spazio a festa, cibo e musica in piazza in una due giorni che accenderà la centralissima piazza di Torre del Greco e le strade vicine.

Agorà Party 2.0, il programma

Si parte sabato 11 luglio alle ore 17 con Tattoo Rots Art Expo all’interno di Tribe Skin Tattoo, mentre alle 19 si aprono stand e bancarelle curati dall’associazione “Un filo che ci lega” e da Turris United.

Musica graffiante con Antonio Agretto e la sua selezione giamaicana in vinile nella zona di via Catania; si prosegue con la baby dance alle ore 20 sulle scale della chiesa a cura del gruppo post comunione della parrocchia guidata da don Mario Pasqua.

Attesa per l’apertura degli stand gastronomici per la sagra della pasta e fagioli con le cozze, nei giardinetti della chiesa. Fornelli accesi dalle ore 20.30.

Sempre alle 20.30 lo spettacolo prende vita con Maurizio Giobbe e la sua chitarra, per proseguire con il Karaoke di Ernesto Mirolla. Per tutta la serata ci sarà un torneo di street soccer con minicampo da calcio in erba sintetica realizzati nelle vie del quartiere.

Mercatini, baby dance e stand gastronomici anche domenica 12 luglio quando il programma vedrà anche la presenza di un gazebo con DnD e giochi di ruolo. Spazio alla cultura del territorio con Carlo Boccia che alle ore 19 racconterà gli episodi del suo ultimo libro “T’aggia cuntato u fatto”.

Spettacolo di percussioni live e dj set dalle ore 21 con Dario Madonna e l’amichevole partecipazione dei Luna Janara in “Suoni itineranti dai vicoli al sagrato”.



