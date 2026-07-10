Soggiorno climatico per i cittadini di Torre del Greco: vacanze all inclusive in Calabria

Soggiorno climatico per anziani e diversamente abili: il Comune di Torre del Greco ha predisposto i rispettivi avvisi pubblici per consentire ai cittadini di presentare domanda e prendere parte ad una rilassante vacanza all inclusive in Calabria.

Soggiorno climatico Torre del Greco: vacanza in Calabria

Anche quest’anno 320 soggetti appartenenti alle categorie interessate saranno ospitate presso le strutture individuate dall’ente grazie all’impegno assunto dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Luigi Mennella e al lavoro portato avanti dall’assessore alle politiche sociali e dagli uffici preposti.

Si partirà con il soggiorno riservato ai soggetti con disabilità residenti a Torre del Greco, in tutto ottanta, ai quali saranno aggiunti altrettanti accompagnatori appositamente indicati: il soggiorno si terrà all’hotel Santa Caterina Village di Scalea (Cosenza) dal 20 al 25 settembre (cinque notti e i sei giorni in camera doppia o tripla a seconda delle disponibilità, con trattamento di pensione completa).

Come viene ricordato nell’avviso firmato dal dirigente Amedeo Cortese, la domanda di partecipazione – che va redatta sull’apposito modello disponibile del sito sito del Comune di Torre del Greco – va consegnato all’ufficio protocollo del Comune a palazzo La Salle, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12 entro il 31 luglio 2026, o inviata tramite pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it.

Sarà stilata un’apposita graduatoria formata da tutte le istanze accolte e ritenute ammissibili che terrà conto del valore dell’Isee: con indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 15mila euro, la quota a carico del partecipante sarà pari a zero. Col crescere dell’Isee, crescerà anche la percentuale a carico dell’utente, fino al 100% (pari a 355 euro) per Isee di oltre 34.600 euro.

Il soggiorno per anziani autosufficienti di età pari o superiore a 65 anni si terrà sempre a Scalea, ma stavolta all’hotel Parco dei Principi, dal 25 al 30 settembre, con trattamento di pensione completa per cinque notti e sei giorni, in camera doppia o tripla a seconda delle disponibilità.

Gli anziani che abbiano compiuto almeno 75 anni saranno ammessi previa esibizione di specifica certificazione attestante l’autosufficienza e l’idoneità fisica e psichica. Anche in questo caso la domanda (che va redatta sull’apposito modulo presente sul sito del Comune) va presentata entro il 31 luglio (dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12) all’ufficio protocollo dell’ente o attraverso pec all’indirizzo protocollo.torredelgreco@asmepec.it.

Anche in questo caso sarà stilata una graduatoria che terrà conto dell’indicatore Isee: fino a 15mila euro il soggiorno sarà gratuito, al superamento dei 34.600 euro la quota da versare sarà quella massima (355 euro). Possono essere ammessi anche i coniugi degli anziani che presenteranno domanda.

“I cittadini ammessi al soggiorno – si legge nei due avvisi pubblici – dovranno far pervenire relativo pagamento della quota, attraverso Pago PA Comune di Torre del Greco, entro quindici giorni dalla partenza prevista. Gli uffici, con la pubblicazione della graduatoria degli ammessi, forniranno le necessarie indicazioni operative per procedere al pagamento”. La tassa di soggiorno, se dovuta, sarà a carico dei partecipanti e sarà versata direttamente in loco. Per tutte le altre specifiche e per i documenti occorrenti alla presentazione delle domande, si rimanda ai rispettivi avvisi pubblici.