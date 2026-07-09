Auguri Lino Banfi, il nonno d’Italia compie 90 anni: “Sogno l’applauso di Piazza Plebiscito”

Oggi, 9 luglio, Lino Banfi, il “nonno d’Italia”, compie 90 anni: un compleanno importante per l’attore pugliese, che ha profondamente segnato il mondo del cinema e della televisione italiana, con il desiderio di concludere la sua lunga carriera proprio nella città di Napoli.

Lino Banfi compie 90 anni: il sogno e il Natale a Napoli

All’anagrafe Pasquale Zagaria, cresciuto a Canosa di Puglia, Lino Banfi resta uno degli interpreti più popolari e amati del mondo dello spettacolo. Innamorato della sua Puglia ma con Napoli nel cuore, anche la scelta del suo nome d’arte si lega in qualche modo alla città partenopea: come raccontato dall’attore stesso, fu Totò a consigliargli di cambiare “Zaga” – il diminutivo del suo vero cognome scelto inizialmente al posto di Banfi – in quanto “portava male”.

Reduce dal successo di Oi vita mia, il film di Pio e Amedeo, in una delle sue ultime interviste, rilasciate a Basement, aveva espresso il desiderio di terminare proprio a Napoli la sua carriera: “Io voglio un applauso a Piazza del Plebiscito, a Napoli, da tutta la piazza piena. Ho cominciato a Napoli e sono iscritto al collocamento lì, è la mia seconda città”.

Commovente il ricordo del Natale 1958, trascorso a Napoli proprio agli esordi della sua carriera, quando le sue condizioni lavorative precarie lo costringevano ad evitare addirittura di mangiare. Provvidenziale fu l’aiuto di un napoletano che lo invitò a casa sua, facendolo cenare insieme alla sua famiglia e ospitandolo per la notte.

“Natale del 1958 mi trovavo nel capoluogo partenopeo e un uomo mi ha aiutato perché avevo racimolato pochi soldi. Si chiamava Ciro, mi disse che dove mangiano in nove mangiano anche in dieci: aveva otto figli. Mi fece dormire a casa sua e il mattino dopo mi diede mille lire per prendere il treno e tornare al mio paese” – aveva raccontato Banfi.