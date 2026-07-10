La Reggia di Caserta conquista la star dei Duran Duran: “Non ero preparato a tutto questo”

Estasiato dalla meraviglia della Reggia di Caserta, Nick Rhodes, storico tastierista dei Duran Duran nonché tra i fondatori del celebre gruppo musicale, prima dell’attesissimo concerto ha deciso di visitare il sito, perdendosi tra le sue bellezze.

Nick Rhodes dei Duran Duran incantato dalla Reggia di Caserta

Una visita indimenticabile per il musicisita di fama internazionale che, prima del live della band in piazza Carlo di Borbone, ha deciso di trascorrere il pomeriggio tra gli Appartamenti Reali del monumento patrimonio Unesco.

“Ho visto tante foto della Reggia di Caserta, ma non ero preparato a tutto questo” – ha detto l’artista incantato dalla magnificenza del sito reale. Un luogo magico e ricco di storia che avrebbe superato le sue aspettative.

“Oggi pomeriggio la Reggia di Caserta ha conquistato Nick Rhodes, leggendario tastierista e co-fondatore dei Duran Duran, che ha voluto visitare le meraviglie del Complesso vanvitelliano a poche ore dall’atteso concerto in piazza Carlo di Borbone” – si legge nella nota diffusa dalla Reggia di Caserta.

“L’artista ha visitato il percorso museale degli Appartamenti Reali del Settecento e dell’Ottocento, lasciandosi affascinare dalla maestosità dell’architettura e dalla ricchezza delle collezioni.

Un incontro speciale tra la storia della musica internazionale e la grande bellezza del patrimonio culturale italiano”.