Cadavere nel mare di Napoli, il mistero della ferita alla testa: il corpo senza vita in acqua

Sarebbe stato ritrovato cadavere in mare a Napoli, un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni non ancora identificato.

Cadavere nel mare di Napoli: aveva una ferita alla testa

La segnalazione sarebbe giunta ieri da parte di un passante che avrebbe avvistato il corpo senza vita nei pressi degli scogli del lungomare, all’altezza della statua di Nazario Sauro. I militari della Guardia Costiera hanno raggiunto il cadavere a bordo di un gommone, recuperando la vittima, con l’aiuro del gruppo sommozzatori dei Vigili del Fuoco.

Al momento l’identità dell’uomo è ancora sconosciuta. Si tratterebb, tuttavia, di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, di nazionalità italiana o straniera. Inizialmente si ipotizzava la pista di un malore in mare ma a seguito dei primi accertamenti effettuati sul corpo, la polizia mortuaria ha rilevato una grave ferita alla testa. Si attendono, dunque, i risultati dell’esame autoptico che chiariranno le cause del decesso.

La vittima era a torso nudo, indossava dei pantaloncini e delle scarpe ma non aveva con sé i documenti. Resta da capire se la ferita al capo sia antecedente al decesso o causata da un probabile urto con gli scogli quando l’uomo era già deceduto.

Intanto proseguono le indagini degli uomini della Capitaneria di Porto per individuare possibili effetti personali che possano agevolare l’identificazione della vittima.