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Tra Sagra del Pesce, spettacoli e ospiti: estate di eventi gratis nel magico borgo campano

Lug 10, 2026 - Veronica Ronza

Atrani - Foto. Comune di Atrani

Prende il via il cartellone di eventi per l’estate 2026 ad Atrani, spettacolare borgo della Costiera Amalfitana, tra spettacoli, sagra del pesce e appuntamenti imperdibili.

Estate 2026, gli eventi ad Atrani: tra spettacoli e Sagra del Pesce

La stagione 2026 degli eventi di Atrani si svilupperà all’insegna della valorizzazione del patrimonio storico, culturale e paesaggistico del borgo, attraverso un calendario di iniziative pensate per coniugare spettacolo, tradizione, promozione turistica e crescita culturale.

La programmazione metterà al centro due direttrici fondamentali: la bellezza e la cultura, declinate sia nella loro dimensione popolare sia in quella artistica e divulgativa. Accanto agli appuntamenti dedicati allo spettacolo, spazio alle rievocazioni storiche, alla promozione delle tradizioni locali, alla musica, all’editoria e ai grandi eventi, con l’obiettivo di raccontare Atrani attraverso la sua identità e il suo patrimonio materiale e immateriale.

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo della stagione estiva figurano la tradizionale Sagra del Pesce Azzurro, in programma il 22 e 23 agosto, uno degli eventi più attesi del calendario atranese, capace ogni anno di richiamare migliaia di visitatori grazie al connubio tra gastronomia, tradizione marinara e intrattenimento, e la finale nazionale di “Volto per Fotomodella – Miss Cinema”, prevista nel mese di settembre.

Il cartellone 2026 sarà inoltre impreziosito dalla presenza di numerosi volti noti del panorama televisivo, culturale e dello spettacolo italiano, protagonisti di appuntamenti che contribuiranno a rafforzare il ruolo di Atrani come palcoscenico d’eccellenza della Costiera Amalfitana, coniugando promozione del territorio, cultura e spettacolo in una proposta di alto profilo.

Prossimamente verranno annunciate le date e gli ospiti che vivificheranno la città, unendo alla cultura aulica quella popolare, in sinergia con la proposta culturale adeguata alla bellezza, marchio di fabbrica di Atrani.

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Atrani
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre