Labirinto nella foresta, cibo e concerti nel bosco in città: 10 serate magiche al WoodFest

Inizia il conto alla rovescia per il WoodFest, la seconda edizione del festival che si terrà a Pontecagnano Faiano, in provincia di Salerno, dal 19 al 28 luglio 2026, tra gli spazi di Casa WoodFest, una location rinnovata che accoglierà gli ospiti all’interno di un vero e proprio bosco cittadino, pronto a trasformarsi in una perfetta oasi estiva.

WoodFest 2026, il festival a Pontecagnano nel bosco cittadino

Dieci giorni di festa per immergersi nella natura tra profumi e sapori autentici, esperienze avvincenti e un palco che vedrà alternarsi band e ospiti d’eccezione, facendo risuonare la grande musica in ogni angolo del bosco.

Con una programmazione ancor più ricca e travolgente, quest’anno WoodFest riserva agli ospiti una sorprendente novità: la kermesse si sposta a Casa WoodFest, un vero e proprio bosco nel cuore della città dove poter degustare le migliori prelibatezze, tra uno spettacolo e l’altro, immersi in uno scenario unico e suggestivo, dove le meraviglie della natura diventano protagoniste indiscusse.

L’oasi naturalistica di Casa WoodFest darà la possibilità ai più temerari di addentrarsi anche tra i vicoli del Labirinto di Robin Wood, un percorso a tema, ispirato alla Foresta di Sherwood che tra sport, sfide e avventure per ragazzi renderà ancor più coinvolgente l’esperienza del festival.

Labirinto al WoodFest

I concerti e gli artisti del WoodFest

Ogni sera il bosco si accenderà con la musica di grandissimi artisti. Si parte domenica 19 luglio con il protagonista della serata inaugurale, il celebre cantautore partenopeo Tommaso Primo. Ritmo ed energia pura saranno protagonisti lunedì 20 luglio con lo show dei Ritt Antico mentre il 21 ad esibirsi sarà Gabriele Esposito con il suo live di sonorità pop e vibrazioni acustiche.

Il 22 luglio si ballerà al ritmo dei tormentoni del Sud con i Sud Sound System. Il 23 luglio, invece, spazio allo show dei Soulpalco, tra sonorità popolari, folk e intrecci moderni. L’intramontabile genio di Pino Daniele sarà protagonista della serata del 24 luglio con l’emozionante tributo dei Nero a Metà.

I Vienteterra si esibiranno il 25 luglio portando ancora una volta a Casa WoodFest le travolgenti melodie meridionali. Subito dopo, il 26 luglio, il palco accoglierà la grande musica italiana con il live dei Diadema. La penultima serata del festival accoglierà una delle voci più amate del momento: quella di Ste che con il suo stile inconfondibile, tra musica napoletana, jazz e ritmi afro, incanterà il pubblico del WoodFest.

Gran finale il 28 luglio con un doppio appuntamento e due ospiti d’eccezione: ad esibirsi per primo sarà il colosso Greg Rega con il suo live travolgente, seguito dal sound di Patto Mc Live. Una serata tutta da vivere tra successi indimenticabili e adrenalina pura.

Un percorso gastronomico d’eccellenza

A Casa WoodFest apre al pubblico anche il villaggio del gusto, nel cuore del bosco cittadino, tra sapori unici, tradizioni locali e prelibatezze in grado di soddisfare anche i palati più esigenti. Tra i principali piatti da poter assaggiare: la tagliata rucola e pomodorini, l’uovo fritto con crema di tartufo, il caciocavallo impiccato, gli arrosticini, lagane, ceci e asparagi o la speciale Parmizzona, la tipica “zizzona” di Bufala farcita con parmigiana di melanzane.

Non mancheranno panini con salsiccia e patatine oppure con hamburger e patatine ma anche il tradizionale cuzzetiello con salsiccia e friarielli o ripieno di polpette al sugo. In più l’immancabile fresella e l’amatissimo bruschettone innamorato.

Ad arricchire l’offerta culinaria: le pizze a portafoglio dell’Antica Pizzeria da Michele, il cuoppo di porchetta, tris di baccalà fritto e tris di frittatine, ‘o per e ‘o muss e le immancabili patatine fritte. Un percorso gastronomico d’eccezione da concludere in bellezza con l’angolo dessert tra fragolata di Acerno, graffe, crepes e gelati. Il tutto accompagnato da bibite e dal vino con la percoca.

Parcheggio e altre info utili

WoodFest si svolgerà presso Casa WoodFest, l’ex A.A.I del Ministero della Difesa in via Amerigo Vespucci 14/16, a Pontecagnano Faiano (Salerno). Per gli ospiti è disponibile una vasta area parcheggio con circa mille posti disponibili.

Parcheggiando l’auto nell’apposita area, in pochi passi, si entrerà direttamente nel vivo della festa. Una scelta efficace per consentire a tutti di prendere parte al Festival in piena comodità. L’ingresso a Casa WoodFest – così come la partecipazione agli spettacoli – è libero e gratuito.

La kermesse è organizzata dall’Associazione Culturale Rewind, media partner dell’evento è Vesuvio Live.