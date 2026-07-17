Dopo vent’anni di sversamenti illeciti e parcheggi abusivi, Via Marittima ad Ercolano è stata ripulita e recintata, in vista di una piena riqualificazione dell’area.

Una nuova area parcheggio a Via Marittima

Già nelle prossime ore la temporanea delimitazione della strada sarà sostituita da fioriere e l’intera area sarà utilizzata come parcheggio, questa volta nella legalità. I cittadini potranno, infatti, usufruire finalmente di un pezzo di Ercolano che da troppi anni ribadiva il degrado e lo stato di abbandono della città.

La sindaca Garzia: «Stanca di assistere a degrado e illegalità»

«Quest’area, da più di vent’anni divenuta una discarica a cielo aperto ed utilizzata come parcheggio abusivo, è stata liberata» – si legge nel comunicato della prima cittadina – «Nei primi giorni di amministrazione ho voluto incontrare i proprietari, li ho resi edotti delle loro responsabilità e delle azioni che da Sindaca avrei intrapreso immediatamente stanca di assistere a scene di degrado ed illegalità diffusa. […] Questa attività temporanea di parcheggio sarà esercitata nella totale legalità previa apposita Scia già inoltrata agli uffici competenti. Non troverete un parcheggiatore abusivo ma un lavoratore ed un servizio degno di una città civile»

Un passo in avanti per la rinascita di Ercolano

Le attività di sgombero e conversione di Via Marittima rappresentano un altro prezioso tassello per la valorizzazione del territorio ercolanese. Insieme a Villa Favorita, interessata da intensi lavori di riqualificazione, può far sperare ai cittadini di Ercolano di riuscire a vivere la propria città nel pieno delle sue potenzialità, rimaste a lungo ignorate. La strada per una vera e propria liberazione dal degrado è ancora lunga, ma gli ercolanesi possono oggi usufruire di un’altra area del lungomare che gli spettava di diritto.