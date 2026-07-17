È di Torre del Greco la campionessa d’Italia di Cerchio Aereo: batte tutti e conquista l’oro

Si chiama Angelica Perrella ed è originaria di Torre del Greco la campionessa d’Italia di cerchio aereo: ha vinto le Finali Nazionali IPA ART nella categoria Rising Star U40.

Angelica Perrella, la campionessa di cerchio è di Torre del Greco

L’atleta e insegnante torrese, residente a Correggio (Reggio Emilia) ha conquistato il primo posto alle Finali Nazionali IPA ART, disputate a Ferrara dal 3 al 5 luglio 2026, nella categoria Rising Star U40 Classe A, ottenendo la qualificazione alla prossima Pole & Aerial World Cup.

Nata a Torre del Greco l’8 marzo 1993, e giunta con la sua famiglia a Reggio Emilia quando aveva 10 anni, si è avvicinata allo sport fin da bambina attraverso la ginnastica artistica. Dopo il trasferimento al Nord ha praticato diverse discipline, fino a scoprire la danza aerea e, in particolare, il cerchio aereo, diventato negli anni il centro del suo percorso sportivo e professionale.

Si è formata in diverse scuole specializzate, ha partecipato a workshop e competizioni in tutta Italia e ha conseguito il Diploma Nazionale di Insegnante di Cerchio Aereo. Attualmente insegna questa disciplina, affiancando all’attività agonistica il lavoro educativo con le proprie allieve. Parallelamente allo sport, ha costruito un percorso universitario conseguendo tre lauree: in Scienze dell’Educazione e della Formazione, Pedagogia e Management dello Sport e delle Attività Motorie. Una preparazione che le consente di unire l’insegnamento tecnico all’attenzione per la crescita personale, la fiducia e il benessere degli allievi.

“Come dico spesso alle mie allieve: sul cerchio impari che la forza non è solo nei muscoli, ma nel coraggio di riprovare, anche quando pensavi di non potercela fare” – dice l’atleta che negli ultimi anni ha ottenuto diversi risultati in ambito nazionale e internazionale.

Nel 2025 ha conquistato il secondo posto alla Pole & Aerial World Cup nella categoria U40 e diversi piazzamenti nei campionati federali e regionali. Nel 2026 ha ottenuto il primo posto alla Gaga Pole Aerial Cup e la vittoria alle Finali Nazionali IPA ART nella categoria Rising Star U40 Classe A.

Il titolo conquistato a Ferrara rappresenta una nuova tappa di un percorso costruito attraverso allenamento, studio e costante perfezionamento tecnico. Il prossimo obiettivo sarà la partecipazione alla World Cup, dove tornerà a confrontarsi in una competizione internazionale.