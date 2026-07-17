Una petizione per salvare la spiaggia dell’Oncino: un piccolo paradiso di Torre Annunziata

Il comitato cittadino Nucleo Operativo ha lanciato una petizione per salvare la spiaggia dell’Oncino, uno dei luoghi più frequentati e amati dai torresi, ma che subisce ancora oggi lo scempio di sversamenti fognari.

Segnalazioni ignorate da anni

È ormai da numerosi anni che bagnanti e residenti denunciano la presenza di reflui fognari nella acque dell’Oncino, in seguito ad eventi metereologici avversi. Oltre ad inquinare il mare in maniera diretta, gli scarichi provocano anche odori nauseabondi, che si propagano per le strade adiacenti alla spiaggia, fino ad arrivare nelle case dei cittadini.

Nonostante i numerosi appelli che si susseguono ormai da più di dieci anni, non è mai stato effettuato un sopralluogo della spiaggia, che continua ancora ad oggi ad essere deturpata, mettendo a rischio anche la salute dei cittadini, abituati a frequentare il posto regolarmente.

La petizione del Nucleo Operativo di Torre Annunziata

Il comitato Nucleo Operativo ha perciò lanciato una petizione da sottoporre ai commissari del comune, il prefetto di Napoli, l’ARPAC e tutti gli enti del caso. Sono, infatti, urgenti degli accertamenti, in seguito agli eventi metereologici di inizio mese. Numerosi cittadini hanno segnalato il recente sversamento diretto in mare di sospetti reflui fognari, motivo di grave allarme sanitario e ambientale.

È possibile partecipare alla petizione ritirando i moduli negli esercizi commerciali di Via Caravelli, o contattando la pagina Facebook del Nucleo Operativo per il file PDF.

La spiaggia dell’Oncino è un paradiso da preservare

Fra i luoghi più belli ed iconici di Torre Annunziata, la spiaggia dell’Oncino è un piccolo paradiso incastonato fra gli scogli. Con il paesaggio padroneggiato da quel che resta dalla lussuosa Villa Filangieri e una vista privilegiata su Capri, la spiaggia rappresenta un luogo di ritrovo che unisce generazioni di torresi. Tutelarla dagli sversamenti significa tutelare i cittadini stessi, mettendo in primo piano la loro salute e permettendogli di godere di questo prezioso angolo di Torre Annunziata.