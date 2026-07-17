Malore improvviso in spiaggia, la tragedia in Campania: è morta davanti ai bagnanti

Tragedia ad Agropoli, in provincia di Salerno, dove una donna è morta a seguito di un malore improvviso sulla spiaggia del lungomare San Marco.

Malore in spiaggia ad Agropoli: è morta una donna

Il dramma si sarebbe consumato questa mattina in spiaggia. Stando ad una prima ricostruzione, fornita dall’Ansa, la donna, una 78enne del posto, si sarebbe improvvisamente accasciata sulla battigia, sotto gli occhi dei bagnanti.

Sarebbero stati i presenti a prestare soccorso per primi all’anziana, in attesa dell’arrivo del 118. Giunti sul posto, i sanitari, nonostante i numerosi tentativi messi in campo per rianimare la donna, non avrebbero potuto fare altro che constatarne il decesso.

Al momento sono ancora da accertare le cause del decesso. Non si sa se la vittima soffrisse di particolari patologie ma è probabile che anche il caldo forte di questi giorni possa aver causato il malore. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Agropoli per dare il via alle indagini che forniranno una ricostruzione esatta dell’accaduto.