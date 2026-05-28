Meraviglia nel Napoletano, il Castello di Baia apre di notte per tutta l’estate: date e orari

Aperture serali al Castello di Baia: a partire dal 6 giugno e fino al 29 agosto 2026, tutti i sabato, sarà possibile visitare il meraviglioso sito dei Campi Flegrei anche in orario notturno.

Una intera estate da vivere all’insegna della cultura e delle meraviglie del Golfo di Napoli con l’apertura in fasce orarie serali del Castello di Baia, la meravigliosa fortezza a picco sul mare che custodisce al suo interno il Museo Archeologico dei Campi Flegrei.

Un percorso tra le suggestive mura del Castello che culmina, al piano superiore, con una spettacolare vista panoramica sul mare di Napoli: affacciato sul porto di Baia, consente di ammirare dall’alto l’intero Golfo partenopeo, scorgendo le isole di Procida e Ischia.

Il Castello e il Museo Archeologico dei Campi Flegrei saranno aperti di sabato, da giugno ad agosto, fino alle ore 22:00. L’ultimo ingresso consentito è previsto per le ore 21:00. Per vivere al meglio l’opportunità è stata lanciata anche la MyCastello Card che, al costo di 10 euro, permette ingressi gratuiti illimitati al Castello di Baia per un anno. La card è in vendita su app o sito web Musei Italiani.

“Un’estate al castello tra tramonti, storia e miti per usufruire della cultura in maniera diversa e godere in maniera più rilassata dei panorami del Golfo di Pozzuoli. Vi aspettiamo” – si legge nella nota diffusa dal Parco Archeologico dei Campi Flegrei.