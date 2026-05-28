Autonomia differenziata: a Napoli l’Assemblea Nazionale contro la legge Calderoli

Sabato 6 giugno i Comitati per il ritiro di ogni autonomia differenziata, l’unità della Repubblica e il Tavolo NO AD hanno indetto un’Assemblea Pubblica Nazionale contro l’autonomia differenziata presso il Castel Nuovo (Maschio Angioino) a Napoli.

Parteciperanno all’assemblea Emiliano Brancaccio, il professor Massimo Villone e Marco Esposito. I Comitati inoltre hanno esteso l’invito al sindaco di Napoli Gaetano Manfredi e al Presidente della Regione Campania Roberto Fico.

La lotta contro la legge sull’autonomia differenziata di Calderoli

L’assemblea si pone come obiettivo la lotta contro la legge Calderoli, definita “spacca Italia”. Il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie della Repubblica Italiana ha trasmesso al Parlamento le preintese su quattro regioni italiane (Lombardia, Veneto, Liguria e Piemonte), per trasferire loro il potere di fare leggi su quattro ambiti in particolare: sanità, protezione civile, previdenza complementare e professioni.

Le preintese del ministro Calderoli sono, per i comitati, “illegittime” poiché violano la sentenza 192/2024: la Consulta ha stabilito che ci vogliono motivazioni e analisi “territorio per territorio” al fine di trasferire la potestà legislativa degli ambiti presi in esame.

Per contrastare questo disegno di legge i Comitati hanno indetto l’Assemblea Pubblica Nazionale a Napoli il 6 giugno 2026, a difesa dell’uguaglianza dei diritti e dell’unità della Repubblica.