La magia Disney arriva a Napoli, le fiabe più belle in concerto: l’ingresso è gratis per tutti

Martedì 2 giugno 2026, dalle ore 18:30, il Centro Polifunzionale – Spazio Famiglie Ponticelli, situato in via Flauto Magico e via Carmen, a Napoli, ospiterà “Fiabe in Concerto”, uno spettacolo incentrato sulla magia dei classici Disney, inserito nella rassegna “Un Mare di Suoni”. L’ingresso è gratuito.

Concerto delle fiabe Disney a Napoli: l’ingresso è gratis

Protagonista della serata sarà l’ensemble strumentale e vocale Chambercelli, diretto dal maestro Aurelio Bertucci. L’esecuzione orchestrale sarà impreziosita dalle voci soliste di Roberta Andreozzi e Arturo Caccavale che faranno rivivere alcune delle melodie più amate da intere generazioni.

L’evento, finanziato dal Comune di Napoli tramite l’Assessorato al Turismo e alle Attività Produttive, sposa una forte vocazione di inclusività e accessibilità alla cultura: la partecipazione all’evento è, infatti, gratuita fino ad esaurimento dei posti disponibili. Cittadini e famiglie del territorio potranno trascorrere una serata all’insegna della magia, godendo di un grande spettacolo dal vivo ad accesso libero.

Il programma del concerto, le cui elaborazioni musicali sono curate da Ivan Gabriele Puca, si preannuncia come un viaggio emozionale nelle più celebri partiture del cinema d’animazione e fantastico. I Chambercelli eseguiranno le musiche di compositori che hanno conquistato decine di Oscar e Grammy Award: dalle immortali melodie di Alan Menken (La Bella e La Bestia, Aladdin, La Sirenetta) alle monumentali architetture sonore di Hans Zimmer (Il Re Leone), passando per le creazioni di K. Anderson, J. Livingstone e degli storici fratelli R.M e R. Sherman (Mary Poppins).

Il concerto attraverserà ben 16 differenti momenti musicali. La scaletta alternerà grandi classici singoli a monumentali medley sinfonici, da “È una storia sai” a “Il mondo è mio”, passando per le trascinanti “In fondo al mar”, “Hai un amico in me” e la celeberrima “Il cerchio della vita”.

I grandi Medley orchestrali impreziosiscono il viaggio sonoro e cinematografico: suite arrangiate ed elaborate per l’occasione permetteranno di riscoprire capolavori disneyiani come Mary Poppins, Il gobbo di Notre Dame, La Bella e la Bestia e Robin Hood.

L’evento è promosso dal Collegium Philarmonicum con il patrocinio del MiC – Ministero della Cultura e della Regione Campania. Per informazioni e prenotazioni è possibile fare riferimento ai seguenti contatti: telefono 328.86.92.445, email collegiumphilarmonicum22@gmail.com, sito web del Collegium Philarmonicum.