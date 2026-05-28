McDonald’s apre un nuovo store nel Napoletano e cerca personale: oltre 40 assunzioni

McDonald’s apre un nuovo ristorante a Brusciano, in provincia di Napoli, offrendo nuove opportunità di lavoro alla cittadinanza: saranno circa 40 le assunzioni per consentire ai candidati di entrare a far parte dell’azienda.

Lavoro, McDonald’s apre a Brusciano: 40 assunzioni

Si terrà nella prima metà di giugno la tappa di Brusciano del McDonald’s Job Tour, l’evento itinerante di selezione del personale organizzato per le nuove aperture e le assunzioni della celebre catena di fast food su tutto il territorio italiano. Le selezioni online, per prendere parte all’iniziativa, saranno aperte fino all’8 giugno.

Tra le principali caratteristiche richieste per lavorare nei ristoranti McDonald’s spiccano la voglia di mettersi in gioco, lavoro di squadra e contatto con i clienti. In compenso saranno offerte opportunità di lavoro concrete, contratti stabili (che rappresentano il 95% del totale) e possibilità di crescita professionale rapida, grazie ad un programma di formazione strutturato.

Gli interessati potranno partecipare alla prima fase di selezione rispondendo ad un questionario e inserendo il proprio CV sull’apposita sezione del sito McDonald’s, entro l’8 giugno. Ai candidati idonei verrà richiesta la compilazione di un test volto a individuare i loro punti di forza.

Coloro che supereranno il test riceveranno dall’azienda una convocazione con data e orario per partecipare alla tappa del McDonald’s Job Tour, durante la quale si svolgeranno i colloqui individuali. Per i candidati sarà l’occasione per ricevere maggiori informazioni direttamente da chi vi è coinvolto in prima linea: saranno infatti presenti persone che lavorano nei ristoranti della zona, a disposizione per raccontare e condividere la loro esperienza lavorativa in McDonald’s.

Per la nuova apertura di Brusciano, McDonald’s è alla ricerca di 40 persone, in linea con il piano di crescita nazionale che per il 2026 prevede l’assunzione di 5.000 nuove persone in tutta Italia.