Attimi di paura a Napoli, grave incidente dopo il furto di gioielli: investito un pedone

Un altro grave incidente si è verificato a Napoli dove un pedone è stato investito da un motociclista che si era reso protagonista anche di un furto di gioielli ai danni di un’anziana.

Napoli, furto di gioielli e incidente: investito un pedone

L’attività di indagine ha preso il via a seguito dello schianto avvenuto in strada: l’uomo alla guida del motociclo avrebbe travolto in pieno un pedone che si trovava sul posto. Gli agenti dell’Infortunistica Stradale, intervenuti sul posto, nel corso dei rilievi hanno ritrovato numerosi gioielli avvolti in uno strofinaccio.

Attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza, le indicazioni fornite dai testimoni dell’incidente e il tracciamento della posizione del motociclista, è stato possibile appurare che i monili fossero stati persi dall’uomo proprio a seguito della caduta causata dallo schianto.

Non solo il pedone, infatti, ma anche il guidatore del mezzo era a sua volta rovinato al suolo e aveva riportato delle lesioni. Gli agenti hanno, dunque, recuperato i gioielli ponendoli sotto sequestro. Gli approfondimenti investigativi, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, si sono incrociati nel frattempo con quelli svolti dalla Polizia di Stato del Commissariato Arenella, dove una donna aveva denunciato la sottrazione di gioielli di sua proprietà.

La dettagliata descrizione fornita dalla vittima del raggiro ha consentito di accertare che si trattasse proprio di quelli rinvenuti sul luogo dell’incidente. I gioielli sono stati così riconsegnati alla legittima proprietaria, vittima di una truffa.

In merito all’incidente stradale, gli accertamenti eseguiti sul motociclista hanno consentito di stabilire che era alla guida in stato di alterazione dovuta all’uso di sostanze stupefacenti, circostanza che ha comportato la sua segnalazione all’Autorità giudiziaria ai sensi dell’articolo 187 del Codice della Strada.