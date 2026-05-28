Barca in fiamme nel porto di Napoli, il Comune: “Chiudete le finestre, non state all’aperto”
Mag 28, 2026 - Veronica Ronza
Incendio in nave al Porto di Napoli
Un grave incendio si è sviluppato ieri a bordo della nave GNV Phoenix, in sosta nel porto di Napoli, causando non pochi disagi alla cittadinanza.
Incendio in nave al porto di Napoli: nube di fumo nero
La nave era ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30 del Molo del Carmine, all’interno dell’area cantieristica del Porto di Napoli. L’unità non è operativa e a bordo non erano presenti passeggeri.
Fiamme e fumo hanno avvolto l’imbarcazione, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dello scafo.
Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha disposto temporaneamente la chiusura del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Le navi in arrivo sono state deviate o poste in stand-by in rada.
L’incendio si è sviluppato in un’area portuale distante dai centri abitati. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell’aria condotti dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), l’Amministrazione comunale – d’intesa con l’ASL Napoli 1 Centro – invita la cittadinanza a osservare a scopo precauzionale le seguenti linee guida.
Per gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti, si raccomanda di:
- Chiudere infissi e aperture: Mantenere chiuse porte, finestre, serrande, camini, bocchette di ventilazione e qualsiasi altro varco verso l’esterno.
- Disattivare gli impianti d’aria: Spegnere condizionatori, climatizzatori ed eventualmente sistemi di ventilazione o ricircolo dell’aria forzata.
- Evitare l’esposizione all’aperto: Non sostare su balconi, terrazzi o aree pubbliche all’aperto, anche al solo fine di visionare la colonna di fumo. I venti potrebbero trasportare particelle irritanti per l’apparato respiratorio.
- Tutela dei tessuti: Evitare di stendere o lasciare indumenti e biancheria ad asciugare all’aria aperta.