Barca in fiamme nel porto di Napoli, il Comune: “Chiudete le finestre, non state all’aperto”

Un grave incendio si è sviluppato ieri a bordo della nave GNV Phoenix, in sosta nel porto di Napoli, causando non pochi disagi alla cittadinanza.

Incendio in nave al porto di Napoli: nube di fumo nero

La nave era ferma per lavori di manutenzione presso la banchina numero 29-30 del Molo del Carmine, all’interno dell’area cantieristica del Porto di Napoli. L’unità non è operativa e a bordo non erano presenti passeggeri.

Fiamme e fumo hanno avvolto l’imbarcazione, attirando l’attenzione dei passanti. Sul posto sono prontamente intervenute le squadre dei Vigili del Fuoco per dare il via alle operazioni di spegnimento del rogo e alla messa in sicurezza dello scafo.

Al fine di garantire la massima sicurezza e facilitare le operazioni di soccorso, la Capitaneria di Porto ha disposto temporaneamente la chiusura del traffico marittimo nel tratto compreso tra il Molo Beverello e Calata Porta di Massa. Le navi in arrivo sono state deviate o poste in stand-by in rada.

L’incendio si è sviluppato in un’area portuale distante dai centri abitati. Tuttavia, a tutela della salute pubblica e in attesa dei campionamenti ufficiali della qualità dell’aria condotti dall’ARPAC (Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Campania), l’Amministrazione comunale – d’intesa con l’ASL Napoli 1 Centro – invita la cittadinanza a osservare a scopo precauzionale le seguenti linee guida.

Per gli abitanti delle zone limitrofe al Molo del Carmine e delle aree potenzialmente esposte alla direzione dei venti, si raccomanda di: