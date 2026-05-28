Ponte 2 giugno a Napoli, festa al Plebiscito e evento gratis al San Carlo: come prenotare

Martedì 2 giugno 2026 a Napoli si terranno le manifestazioni celebrative dell’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica con eventi in diversi punti della città, festa in Piazza del Plebiscito ed evento a ingresso gratis al Teatro San Carlo.

2 giugno a Napoli, eventi al Plebiscito e gratis al Teatro San Carlo

Si parte alle ore 10:15 con la cerimonia al Mausoleo di Posillipo dove saranno deposte le corone di alloro in onore dei caduti da parte del Prefetto di Napoli Michele Di Bari e delle massime autorità civili, militari e religiose.

Alle 11:00 in Piazza del Plebiscito prenderà il via la cerimonia dell’Alzabandiera, con schieramento del reparto interforze, nel corso del quale il Prefetto darà lettura del messaggio del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

A seguire, il Prefetto consegnerà le Onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana concesse dal Capo dello Stato a 35 cittadini dell’area metropolitana di Napoli che si sono distinti nel campo delle lettere, delle arti, della economia, delle attività sociali e per lunghi e segnalati servizi svolti nel corso delle carriere civili e militari.

La cerimonia si concluderà con un esercizio di grande abilità ad opera del personale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Napoli che, accompagnato dalle note dell’inno alla Gioia e dell’inno di Mameli, della Fanfara del X Reggimento Carabinieri Campania e dagli Allievi dell’Accademia di canto lirico del Teatro San Carlo, dispiegheranno la bandiera italiana sulla facciata del Palazzo del Governo.

Nell’ambito delle celebrazioni per l’80°anniversario della Repubblica, alle ore 18.30, è stato organizzato dal Prefetto, Michele di Bari, dal Sindaco del Comune e della Città Metropolitana di Napoli, Gaetano Manfredi, in collaborazione con il Sovrintendente e Direttore Artistico del Teatro San Carlo, Fulvio Macciardi, un concerto, dal titolo “Per gli 80 anni della Repubblica”, aperto alla cittadinanza, che si terrà al Teatro San Carlo.

L’orchestra del Massimo partenopeo, diretta da Donato Renzetti proporrà sinfonie, arie d’opera e duetti, con le voci del tenore Matteo Macchioni e del baritono Pietro Spagnoli, in omaggio alla grande tradizione dell’opera italiana. Di seguito i brani in programma:

Sinfonia dalla Norma di Vincenzo Bellini;

“Una furtiva lagrima” da L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti;

“Largo al factotum” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini;

“Principe più non sei… Sì, ritrovarla io giuro” da La Cenerentola di Gioachino Rossini;

Intermezzo da Cavalleria rusticana di Pietro Mascagni;

“All’idea di quel metallo” da Il barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini;

Sinfonia da Nabucco di Giuseppe Verdi.

Durante la serata, presentata dalla giornalista Chiara Del Gaudio, interverranno le autorità locali, il Presidente ANCI Campania, Francesco Morra, e i discendenti dei Padri Costituenti eletti nel collegio Napoli-Caserta.

Anche la Città di Napoli, aderendo alla richiesta del Presidente di ANCI Nazionale Gaetano Manfredi, parteciperà alle celebrazioni degli 80 anni della Repubblica organizzate dal Quirinale: alle ore 21, in diretta televisiva sempre al Teatro San Carlo, sarà proiettato l’evento in programma da Piazza del Quirinale alla presenza del Capo dello Stato, che prevede, tra gli altri, la partecipazione di Paola Cortellesi, Roberto Bolle, Fabrizio Gifuni, Gianni Morandi, Claudio Baglioni, Annalisa, Toni Servillo, Miriam Leone, Cesare Bocci, Flavio Insinna, Cristiana Capotondi, Carolina Crescentini, Paolo Fresu, Danilo Rea.

È previsto l’ingresso gratuito del pubblico. Il ritiro dei biglietti (massimo 2 a persona) avverrà solo al botteghino del Teatro San Carlo tutti i giorni a partire dal giorno 28 maggio 2026, ore 10-18; il giorno 2 giugno il botteghino resterà aperto sino alle 21.30.