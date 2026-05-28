Turris United in teatro a Torre del Greco: i bimbi in scena per l’identità corallina

Presso il Teatro Casa del Fanciullo di Torre del Greco, domani 29 maggio i bambini della scuola primaria “De Nicola-Sasso” reciteranno in una commedia teatrale inedita scritta interamente da Turris United chiamata “La Maglia Corallina”: un altro evento per far riavvicinare le nuove generazioni alla maglia rosso corallo.

Turris United e il senso di appartenenza attraverso il teatro

Attraverso questo progetto educativo, si intende trasmettere un senso di inclusione e appartenenza attraverso un linguaggio universale come quello del teatro. Il protagonista della storia è il calcio, uno sport che non è solo una competizione, ma anche un simbolo di condivisione e amicizia.

I ragazzi ci hanno messo l’anima nella creazione di questo progetto teatrale, che ha una storia legata fortemente ai valori del nostro territorio. Turris United ha commentato così il progetto che vedrà la luce domani:

“‘La Maglia Corallina’ diventa emblema di identità collettiva, capace di unire oltre ogni differenza sociale o culturale. Più di uno spettacolo teatrale: un’esperienza di crescita e condivisione che ha l’obiettivo di lasciare un segno autentico nella comunità e nel cuore dei più piccoli.”