Turris United, al via la campagna di tesseramento per la rinascita sportiva di Torre del Greco

Il 15 dicembre l’associazione Turris United si è riunita presso la sala conferenze della SS. Trinità di Torre del Greco dove si è tenuta l’inaugurazione della campagna di tesseramento, un evento che ha riunito tutti i tifosi nella speranza di un futuro migliore per la squadra cittadina.

“Abbiamo come obiettivo fondare la Turris del futuro”

Il direttivo di Turris United ha sottolineato che l’obiettivo della nuova associazione Turris United è quella di rifondare il calcio a Torre del Greco, ma per fare questo c’è bisogno dell’aiuto di tutti i tifosi:

“La serata nasce con l’idea di chiarire quali sono le finalità di Turris United, che hanno come scopo quello di riportare il calcio a Torre del greco, di creare cioè una Turris del futuro. Per poterlo fare l’associazione si vuole fregiare del contributo di tutta la comunità cittadina, se unita e in grado di lottare per un obiettivo. Se l’obiettivo è far rinascere la Turris, siamo sicuri della partecipazione della comunità.”

Turris United precisa che il contributo è aperto a tutti, anche per chi non ha la passione per il calcio, viste anche le tante iniziative extracalcistiche:

“Questo progetto va aldilà del calcio, l’invito è rivolto a tutti, a riscoprire un’identità come torresi. Ultimamente ci siamo un po’ disuniti, e l’obiettivo di questa serata è proprio riunire tutti come comunità.”

La partecipazione della comunità non si è fatta attendere e infatti all’evento hanno partecipato numerosi tifosi che hanno contribuito al progetto e sono rimasti incuriositi dall’ambizione di questo gruppo di giovani:

“Crediamo molto in questa azione popolare di rinnovamento, e una partecipazione dal basso dei tifosi speriamo sia la base per creare una nuova società calcistica a Torre del Greco.”

La città deve essere coinvolta per dare un futuro al calcio a Torre del Greco e i tifosi chiedono a gran voce la partecipazione di più persone possibili per fare in modo che il sogno diventi realtà.

Anche le istituzioni sono state presenti all’evento per l’inaugurazione della campagna abbonamenti e il sindaco di Torre del Greco Luigi Mennella ha voluto esprimere la vicinanza al progetto partecipando personalmente a questa cerimonia inaugurale:

“La squadra continua a vivere nell’anima dei veri tifosi corallini. La speranza è che si possa guardare ad un futuro un po’ diverso, e bisogna lavorare per fare in modo che questa passione si traduca in qualcosa di importante.”